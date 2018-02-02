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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Mustafa Cengiz hayatını kaybeden taraftarın tabutunu sırtladı
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Sıradaki Haber: Mesut'tan dev imza... Tarih onu yazacak!

Futbol
DHA
02.02.2018 - 17:47, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz hayatını kaybeden taraftarın tabutunu sırtladı

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Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Galatasaraylılar Derneği'nde dün gece meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Aytaç Çalım son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Bizim görevimiz onların acılarını da paylaşmak" dedi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Galatasaraylılar Derneği'ne yapılan saldırı sonrasında hayatını kaybeden 31 yaşındaki Aytaç Çalım toprağa verildi.

Yenişehir Merkez Camii'nde ikindi namazında kılınan cenazeye Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İlçe Belediye Başkanı Süleyman Çelik ve yaklaşık bin vatandaş katıldı. Saldırıda hayatını kaybeden Aytaç Çalım'ın yine aynı saldırıda yaralanan kardeşi Erman Çalım da kolu sargılı halde cenaze törenine katıldı. Cenazede gözyaşları sel olurken, Aytaç'ın tabutunun üzerine Galatasaray atkıları konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Başkan Mustafa Cengiz ve Aytaç Çalım'ın yakınları tabutu omuzlayarak cenaze arabasına götürdü. Aytaç Çalım, Yenişehir Mezarlığı'na gömülerek son yolculuğuna uğurlandı.

"BİZİM GÖREVİMİZ ONLARIN ACILARINI DA PAYLAŞMAK"

Cenaze töreninin ardından konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Acılar paylaştıkça azalır. Sevinçler paylaştıkça çoğalır. Biz taraftarımızdan sadece sadakat beklemiyoruz. Biz onlara vefa da göstermek durumundayız. Biz onlara, bu camianın bir parçası olarak onlara ait olduğumuzu hissettirmek durumundayız. Bizim görevimiz onların acılarını da paylaşmak, sevinçlerde birlikte olmak. Bu olayı dün gece öğrendim, o andan beridir insanın asabı bozuluyor. Galatasaray için, Galatasaray maçını seyrederken gerçekleşmiş acı bir olay. Ben bütün taraftarımızın acısını paylaşıyorum. Ailenin, Yenişehir'in ve Galatasaraylıların acısını paylaşıyoruz" dedi.

"BU CAMİANIN BİRBİRİNE SAHİP ÇIKMASI LAZIM"

Camianın her zaman birlik içinde olması gerektiğini söyleyen Başkan Cengiz, "Biz hatalarımızla, yanlışlarımızla varız. Burası, Türkiye'nin en büyük sosyal sivil toplum örgütü, dünyanın da önde gelen camialarından biri. Bu camianın birbirine sahip çıkması lazım. Bir ulusun, milletin mozaiğiyiz biz. Türkiye'nin çimentosuyuz. Diğer takımlarımız da öyle. Hepsine de büyük saygı duyuyoruz, lütfen birlikte hem ülkemizi, milletimizi hem de takımlarımızı olması gerektiği yere getirelim" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz hayatını kaybeden taraftarın tabutunu sırtladı
Mustafa Cengiz hayatını kaybeden taraftarın tabutunu sırtladı

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