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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.09.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz: Galatasaray'ın gizli saklı bir şeyi yok

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Mustafa Cengiz: Galatasaray'ın gizli saklı bir şeyi yok

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Riva-Florya projesini karara bağlama adına bugün gerçekleşecek olan olağanüstü divan toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, “Galatasaray’ın her şeyi meydanda. KAP’ta her şeyi belgeli. Gizli saklı bir şeyi yok” dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Toplantısı, Gayrettepe’de bir otelde başladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Riva ve Florya arazileri hakkında konuşan Cengiz, “Riva arazisi Dursun Özbek’in zamanında, Florya Mustafa Cengiz’in zamanında diye haber geçilmiş. Böyle bir şey yok. Her ikisi de Dursun Özbek zamanında tek bir protokol ile yapıldı. Biz de tam tersine ayırın dedik, o olmadı. Divan kurulu üyelerimize de durumu anlatacağız. Bir çözüme ulaşmaya çalışacağız, hem Galatasaray’a hem de devletin hayrına. Milyar dolarlık arazimizi, aynı statta olduğu gibi elimizdeki aktifi verdik. Henüz elimize geçen net bir şey de yok. Açıklayacağız bunları ayak üstü detay veremem, rakam rakam açık ve net şekilde. Galatasaray’ın her şeyi meydanda. KAP’ta her şeyi belgeli. Gizli saklı bir şeyi yok. Onu da özellikle belirteyim” şeklinde konuştu.

Öte yandan Mustafa Cengiz, Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak’ın başkan adayı olacağı yönünde çıkan haberleri hatırlatarak, Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ı da yanına aldı ve kameralara poz verdiği esnada, “Yan yana gelelim de düşman çatlatalım” mesajını verdi.

DİVAN KURULU BAŞLADI

 Galatasaray Spor Kulübü Eylül ayı Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Galatasaray’da Emlak Konut ile yapılan Riva ve Florya sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin durumun ana gündem maddelerinden biri olacağı Eylül ayı Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı, Gayrettepe’de bir otelde başladı. Dursun Özbek, Ali Dürüst, Faruk Süren, Ahmet Özdoğan, Bülent Tulun gibi sarı-kırmızılı camianın önemli isimlerinin de katılım gösterdiği toplantı basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

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