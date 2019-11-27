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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
27.11.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz: Galatasaray, tarihi itibarıyla en büyük şampiyonluk adayıdır

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Mustafa Cengiz, Galatasaray şu anda rakipten puan olarak 1.5 maç geride. 8 takım potanın içinde yer alıyor. Galatasaray her zaman tarihi itibarıyla en büyük şampiyonluk adayıdır. Hedeflerde en ufak şaşma yok dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (GSYİAD) Ödül Töreninin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Galatasarayın her zaman şampiyonluk hedefiyle sahaya çıktığını vurgulayan Cengiz, Galatasarayın olduğu her yerde ölümüne mücadele vardır, şampiyonluk vardır. Galatasaray, onurlu ve şerefli galibiyetler için oynar. İnşallah hocamız ve oyuncular elinden geleni yapacak ve Galatasarayın şanlı adını devam ettirecek diye konuştu.

BİZİM ŞAMPİYONLAR LİGİNDEKİ GALİBİYET SAYIMIZ, DİĞER TAKIMLARIN TOPLAMINDAN FAZLA

Süper Ligdeki şampiyonluk yarışına dair de görüşlerini paylaşan Mustafa Cengiz, Galatasaray şu anda rakipten puan olarak 1.5 maç geride. 8 takım potanın içinde yer alıyor. Galatasaray her zaman tarihi itibariyle en büyük şampiyonluk adayıdır. Hedeflerde en ufak şaşma yok. Takılabilir ya da engellere çarpabiliriz, fiziksel koşullar bizi zorlayabilir. Galatasarayın olduğu her yerde şampiyonluk hedefi vardır. Bu bir inançtır. Biz bunu Şampiyonlar Liginde ve Türkiyede bunu hep gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Altın yere düşmekle hiçbir zaman değerini yitirmez. Bizim Şampiyonlar Ligindeki toplam galibiyet sayımız, diğer takımların toplamından fazladır. Topladığımız puan, attığımız gol, tüm takımların attıklarından, topladıklarından daha fazladır. Biz Galatasarayız" şeklinde konuştu.

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Mustafa Cengiz: Galatasaray, tarihi itibarıyla en büyük şampiyonluk adayıdır

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