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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.07.2019 - 19:11, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz: "Galatasaray istediği her oyuncuyu alır"

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Mustafa Cengiz: "Galatasaray istediği her oyuncuyu alır"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'a transfer gündemiyle ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı.

Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"Taraftarımızın sabır göstermesini ve kadromuzda bulunan oyunculara azami saygı göstermelerini bekliyoruz. Galatasaray bir dünya devidir. Galatasaray'a gelen her futbolcu dünya devine yakışır durumda oynamak ve hareket etmek durumundadır. Bizim kadromuzda bulunan futbolcular, dünyanın en iyi futbolcularıdır. Profesyonellerimiz için de geçerli bu. Taraftarımızdan sabır göstermesini, kadromuzda bulunan futbolculara azami saygı göstermelerini diliyoruz. Biz bir futbolcu alamıyorsak veremediğimizden değil, vermediğimizden almıyoruzdur. Galatasaray istediği her oyuncuyu alır. Galatasaray her zaman gereğini yapacaktır."

"Emre Mor, kendi yuvasına geldi"

"Emre Mor yetenekli bir oyuncu. Yetenek ve karakter çok önemlidir. Emre, yurt dışında çok acılarla büyümüş bir kardeşimiz. Kendi yuvasına geldiğine inanıyoruz. Ben şu anda resmi bir açıklama yapmıyorum. KAP'ı bekliyoruz."

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