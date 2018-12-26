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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
26.12.2018 - 20:30, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz: "Forvet transferi rüyama giriyor"

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Mustafa Cengiz: "Forvet transferi rüyama giriyor"

1905 Kültür Sanat Spor Derneği’nin üyelik berat törenine katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Forvet forvet diyorlar. Artık rüyama giriyor. Çok haklılar” dedi. 

1905 Kültür Sanat Spor Derneği’nin üyelik berat töreni Galatasaraylılar Derneği’nde gerçekleşti. Törene Başkan Mustafa Cengiz, 1905 Kültür Sanat Spor Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi, Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, Genel Sekreter İlber Aydemir ve yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ve Okan Böke katıldı. 

Mustafa Cengiz: “Artık rüyama giriyor” 

Törende konuşan Mustafa Cengiz, Galatasaray’ın dev bir camia olduğunu vurgulayarak, “Geçici de olsa geçmiş dönemlerden gelen mali sıkıntılar hepimizi had safhaya getirdi. Bunları tek tek aşıyoruz. İki gündür uyku uyumuyorum. Vergi yatırmamız lazım. Yarın 27 milyon lira yatıracağız. Borçsuzluk alarak transfer yapmamız lazım. Galatasaray taraftarının teveccühü her zaman başkanına var. 'Forvet forvet' diyorlar. Artık rüyama giriyor. Çok haklılar” diye konuştu. 


“Bir başarısızlık varsa o tümüyle yönetimimize aittir” 

“Galatasaray'da herhangi bir hata, bir yanlış, eksik varsa ve biz yönetimdeysek, bizim kusurumuz olsa da olmasa da sorumlu olan biziz” diyen Başkan Cengiz, sözlerine şöyle devam etti: 

“Bir yanlış, hata, başarısızlık varsa o ne teknik heyetindir ne de taraftarındır. O tümüyle bizim yönetimimize aittir. Onları temsilen de bana aittir. İnşallah bunları düzelteceğiz. Roma bir günde kurulmadı. Henüz 1. yılımızı da doldurmadık. Üçüncü aydan beri ayrılmamızı isteyenler var. Onlara da saygı duyuyoruz ama biraz izin versinler çalışalım.” 

Başkan Cengiz'e doğum günü sürprizi 

69 yaşına basan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in doğum günü kutlandı. Konuşmak için kürsüye gelen Mustafa Cengiz için hazırlanan ve üzerinde fotoğrafının bulunduğu doğum günü pastası geldi. Pastayı kesen Cengiz sürpriz için teşekkür etti. 

Vahap Tanrıverdi: “Temel amacımız, kulübümüzün bilinirliğini artırmak” 

Derneğin 8 sene önce kurulduğunu belirten 1905 Kültür Sanat Spor Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi, "Galatasaray'ın 'Kenetlen' sezonunda elimizden geldiğince kulübümüze destek olmaya ve başkanımızın arkasında olduğumuzu hissettirmeye çalışacağız. 81 ilde temsilcilik açıyoruz. Temel amacımız, kulübümüzün bilinirliğini artırmak, Galatasaray'a sevgiyi daha da çoğaltmak, ulaşamadığımız insanlara ulaşmak ve onlara kulübe destek olmak için yol göstermek” şeklinde konuştu.

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