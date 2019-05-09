Mustafa Cengiz: 'Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı liglerden çekersek...'

Galatasaray Kulübü ve HDI Sigorta, Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarının isim sponsorluğu için anlaşma imzaladı.

Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve HDI Sigorta Genel Müdürü A. Ceyhan Hancıoğlu katıldı.

İmza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Mustafa Cengiz, 1650 amatör sporcularının karakterlerini ve kapasitelerini desteklemek durumunda olduklarını ifade ederek, "Bu durumda olmak bize maddi külfetler getiriyor. Bu külfetleri tek başımıza aşmamız mümkün değil. Futboldan oluşturduğumuz kaynakları spor kulübüne aktarmak zorunda kalıyoruz. Devletimiz bu konuda sağ olsun amatör kulüplere vergi iadesini yaptı. Bu ödenen vergilerin illa da peşin nakden olmasını kaldırmalı. Siz vergiyi peşin ve nakit öderseniz sadece destekliyor" şeklinde konuştu.

Cengiz, Futbol Takımının forma göğüs sponsorluğu için de görüşmeler yaptıklarını ifade ederek, "Önümüzdeki yıl stadın isim hakkı var. Göğüs sponsorluğu için görüşmelerimiz sürüyor. Teklifler var. Galatasaray için en iyisini yapacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin 3 ana rengi olduğunu vurgulayan Cengiz, şunları söyledi;

"Çok büyük futbol şehirlerimiz var. Bunlar tam temsil edilmiyor. Hep futboldan bakıyoruz. Gençlerimizin fiziksel ve mental gelişimleri için mutlaka spora yönelmeleri gerekiyor. Bununla ilgili devlet elinden geleni yapıyor. Bence yerel yönetimler ve müessese takımları gerekeni yapmıyor. İstanbul'un sahibi yok. Galatasaray Spor Kulübü'nün milletvekili var mı yok. Ama gidiyorsunuz bir şehre oynadığınız takımda stat, salon belediyenin. Bizim bir kapalı salon projemiz var ve 1.5 yıldır gerekli sponsoru bulamıyoruz. Çünkü herkes kendine oynuyor. Bankalar gelin Galatasaray bilmem ne bank, Fenerbahçe bilmem ne bank olarak yapın. Bugün bizim İtalya'yı Rusya'yı geçip dünya takımı olmamız için bu desteğe ihtiyacımız var. Bizim maddi açıdan geçmişten gelen mali yük borcumuz var. Biz sıfırdan almadık. Eleştirmek için söylemiyorum. Belediyeler ve müessese takımları yardımcı olmalı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı liglerden çektik diyelim. Basketbolda voleybolda yokuz. Kim ilgilenir, kim bakar. Kim yazar onların haberlerini. Alıcısı olmayan bir şeyi sergileyemezsiniz. Bunu nasıl göremiyorlar ben şaşırıyorum."

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!