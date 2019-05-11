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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.05.2019 - 19:40, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz: "Emre'ye çok üzüldük"

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Mustafa Cengiz: "Emre'ye çok üzüldük"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılan maçta sakatlanan Emre Akbaba'nın sağ kaval kemiğinin kırıldığını söyledi.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz, "Emre'ye çok üzüldük. Kaval kemiğinde bir kırık var. İnşallah önümüzdeki sezon toparlar ve Türk futboluna hizmet etmeye devam eder. Geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu.
Mustafa Cengiz, şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Önümüzde 180 dakika daha var. İnşallah sonuna kadar hak ettiğimiz şampiyonluk olur." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ise Emre Akbaba'nın uzun süreli sakatlıktan yeni çıktığını hatırlatarak, "Emre'ye çok üzüldüm. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Melaike gibi bir insan. Büyük ihtimalle o da benim gibi niyetliydi. Ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Sezonun ilk yarısındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanmıştı. Yeni yeni iyileşip sahalara döndü. Bu maçta da ayağı 3 yerden kırıldı. İnşallah en kısa zamanda aramıza katılır." şeklinde görüş belirtti.

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