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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.08.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz: "Emre Mor'a bakarken 1961 yılındaki..."

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Mustafa Cengiz: "Emre Mor'a bakarken 1961 yılındaki..."

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İspanya'nın Celta Vigo takımından kiralık olarak kadrolarına kattıkları milli futbolcu Emre Mor'un yeteneklerini sarı-kırmızılı ekipte en iyi şekilde sergileyeceğine inandığını belirtti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Emre Mor'un, Galatasaray'a transferini tamamlayan sözleşmeye imza attıktan sonra kulüp başkanı Mustafa Cengiz'i makamında ziyaret ettiği, ziyarette ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın da hazır bulunduğu kaydedildi.

Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve 22 yaşındaki futbolcunun, transferin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunduğu aktarıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Cengiz, Emre Mor'un yurt dışında büyümüş bir futbolcu olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ona bakarken 1961 yılındaki iş gücü anlaşması ve sonrasındaki anlaşmalar aklıma geliyor. Orada bizim kuşaklarımız var. İlk giden kuşaklar maalesef oranın dilini bilmedi. Emre, üçüncü kuşak. Daha sonraki kuşaklar da Türkçe'yi öğrenemedi. Bu kuşaklarda bir dil sorunu oluştu. Buna karşı bir savaş veriyorlar ve Emre bu savaşı Avrupa'da kendi çapında gençliğiyle, ruhuyla verdi. Emre şimdi bu savaşı Türkiye'de verecek."

Milli futbolcunun Galatasaray'da yeteneklerini en iyi şekilde sergileyeceğine inandığını aktaran Cengiz, "Türkiye onun yuvası ve Galatasaray artık Emre'nin evi. Biz burada Emre'nin Allah vergisi yeteneklerini Galatasaray ve Türk futbolu için en iyi şekilde sahada sergileyeceğine, ölümüne mücadele edeceğine inanıyoruz. Artık yuvasını bulmuş bir insanın huzur içinde tüm yeteneğini, karakterini tamamen sahaya ve takımına vereceğine inanıyoruz. Kendisine hoş geldin diyorum." şeklinde görüş belirtti.

- Albayrak: "Galatasaray taraftarı, kendisini heyecanla bekliyor"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise şunları ifade etti:

"Emre evine, yuvasına hoş geldi diyoruz. Galatasaray taraftarı, kendisini heyecanla bekliyor. Bir aydır biz kendisiyle görüşmeler yapıyoruz. Emre'nin Galatasaray'a gelme konusunda ne kadar heyecanlı, ne kadar istekli olduğunu biliyorum. Bu transferin Galatasaray camiasına hayırlı olmasını diliyorum."

Mustafa Cengiz: Emre Mora bakarken 1961 yılındaki...

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