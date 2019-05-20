Mustafa Cengiz: "Dün hakemler Galatasaray’ı..."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMustafa Cengiz: "Dün hakemler Galatasaray’ı..."
GeriFutbol Mustafa Cengiz: "Dün hakemler Galatasaray’ı..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
20.05.2019 - 22:45, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz: "Dün hakemler Galatasaray’ı..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mustafa Cengiz: "Dün hakemler Galatasaray’ı..."

Süper Lig’de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, TRT Spor'daki Gündem Futbol programında soruları yanıtladı.

Cengiz’in açıklamalarından dikkat çeken satır başları şöyle:

"Abdurrahim Bey ve hocamız Fatih Terim, Yusuf Bey hep serumluydu. Ben de bugün serum yedim. Bu yüzden yorgun görünüyoruz. Çok çalıştığımızın mesajını vermiyoruz burada. Burası sosyal sorumluluk işi. Sorun da hiç bitmiyor. Şampiyonluk olduğumuzda yazıyor gazetelerde şu kadar kazandı diye öyle bir şey yok. Birinci ve ikinci arasındaki fark 7 milyon TL. Şampiyonlar Ligi farklı tabii. Ama Şampiyonlar Ligi’nde de 6 ülke dışında gelirler hemen düşüyor. Taraftarlar açısından çok memnunum. Herkese saygı duyuyorum. Umarım herkes mutluluğu tadar”

"Hiç kimse ‘Dün hakemler Galatasaray’ı kolladı’ diyemez"

Hiçbir galibiyetimizi doyasıya kutlayamadık. Çünkü hemen bir problem çıkıyordu. Enkaz edebiyatı yapmak istemiyorum ama geldiğimiz günkü borç durumu belli. %40'lık kur farkı ve faizlere rağmen borçları dolar bazında yarı yarıya indirdik.Geldiğimiz andan itibaren transfer yasağıyla karşılaştık. 3 gün içinde hallettik bu durumu. Paylaşmasını bilmeyenler başarıya ulaşamaz. Rakiplerimiz bizle ölümüne mücadele etti saha içinde. Dün bütün Türkiye nefesini tutup maçımızı izledi. 3 golün 1 gol sayıldığı bir maçtı. İroni bu tabii. Bana hiç kimse hakemler Galatasaray’ı kolladı diyemez. Dün Türkiye için bir sınavdı.

"Bazı hakemler miadını doldurdu"

Bazı hakemlerin miadını doldurduğuna inanıyoruz. İsim vermek istemiyoruz. Bizim aleyhimize yapılan hatalar neredeyse dörtte biri kadar. Herkes onuruyla kenara çekilmesini bilmeli. Hem yönetimler hem de hakemler için.

"Kurullar objektif olmalı"

Kurulların objektif olmasını diliyoruz. VAR kayıtları açıklansın diye ceza yedim. Herkese eşit olsun. Hiç kimse ve kişi ayırt etmeden.

Terim’in heykeli dikilecek mi?

Heykeli gönüllerde dikilmiş. İlk önce Fatih Hoca, müzede iyi temsil edilmeli. Ben onun da heykelinin olmasını dilerdim. Ama olmadı. Biz çalışacağız. Müzemizin alanı yeterli değil. Biz müzede bir heykelinin olmasını istiyoruz

“Mali durumu en iyi kulübüz"

37 bin 581 seyirci ortalamamız var. Avrupa'da seyirci ve mali performans artışında 4. sıradayız. 1905 yılından beri en yüksek rakamdayız. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığımız dönemdeki sayıyı aştık. Büyükler arasında mali durumu en iyi kulübüz. Ama yapılandırmanın mutlaka yapılması gerekiyor. Kulüpler mali açıdan çok kötü. Rakiplerim ne kadar güçlü olursa ben de o kadar güçlü olurum.

Diagne satılacak mı?

Diagne’ye ister 9, ister 30 ver. Biz artıya geçtik. Bizi Türkiye’deki en üst makamlara şikayet ettiler paraları çar çur ettiler diye. İyi fiyatını bulursa Abdurrahim hariç herkesi satarız.

Seçime girecek mi?

O olayı hiç beklemiyorduk. Sportif açıdan iyiydik mali yönden artıdaydık. Sayımların sağlıklı olduğuna inanmıyoruz. Yemin ederim oturup 5 dakika rahat konuşamıyoruz. 'Ne yapalım' diyoruz ama olmuyor. Camianın beklentisini yoğun gördüğümüz anda gerekli aksiyonu alırız. Taraftarın ve bize oy verenlerin desteğini görmezsek çekiliriz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Mustafa Cengiz: "Dün hakemler Galatasaray’ı..."

Nihat Özdemir’e 1. Lig’den de tam destek

Düşme hattı alev aldı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

PSG, Mbappe'nin takımda kalacağını açıkladı