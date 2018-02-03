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Voleybol Mustafa Cengiz derbide
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Sıradaki Haber: Halkbank Fenerbahçe'ye set vermedi

Voleybol
03.02.2018 - 14:58, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz derbide

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde oynanan Galatasaray-Beşiktaş müsabakasını yerinden takip etti.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçını Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de takip etti.

Başkan seçildikten sonra sadece futbol değil, diğer branşlarını yerinden takip eden Başkan Cengiz, kadın basketbol takımını da yalnız bırakmadı. Maçı izlerken oldukça heyecanlı gözüken Cengiz, sarı-kırmızılıların attığı sayılarda takımına alkışlarla destek verdi.

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