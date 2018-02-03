Mustafa Cengiz derbide

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçını Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de takip etti.

Başkan seçildikten sonra sadece futbol değil, diğer branşlarını yerinden takip eden Başkan Cengiz, kadın basketbol takımını da yalnız bırakmadı. Maçı izlerken oldukça heyecanlı gözüken Cengiz, sarı-kırmızılıların attığı sayılarda takımına alkışlarla destek verdi.