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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriMustafa Cengiz: "Biz Galatasaraylıyız, biz istedik mi başarırız"
Futbol Mustafa Cengiz: "Biz Galatasaraylıyız, biz istedik mi başarırız"
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Futbol
DHA
13.03.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz: "Biz Galatasaraylıyız, biz istedik mi başarırız"

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Mustafa Cengiz: "Biz Galatasaraylıyız, biz istedik mi başarırız"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ekonomik sorunlara değinerek, "Yönetim olarak, sürdürebilir bir ekonomi en önemli hedefimiz. Ama reel olarak asıl hedefimiz denizi değiştiremeyeceğimiz için gemiyi güçlendirmektir" dedi.

Galatasaray Dergisi’nin Mart sayısında camiaya seslenen Cengiz'in açıklamaları şöyle;

"Sevgili Galatasaraylılar,
Sporun sadece sağlık için yapılmadığı, günümüzde en hızlı büyüyen sektörlerden bir tanesi olduğu gerçeği göz ardı edilemez. Hepimizin malumu, dünya futbol ekonomisi günden güne büyüyor. Gerek uzak doğu pazarı gerekse dünyanın farklı lokasyonlarındaki sermaye gruplarının da dahil olmasıyla futbol dünyası çok da kontrollü olmayan bu büyüme karşısında okyanusun ortasında dalgayı bekleyen bir yelkenli gibi... UEFA ve yerel federasyonlar tarafından iktisadi reform çabaları ortaya konsa da geçmişten gelen yapısal bozukluklar nedeniyle sorunların çözümden çok ertelenmesi metodu tercih ediliyor.
Bu duruma ilaveten, kulüplerin başarıya ivedilikle ulaşma arzusuyla günlük düşünme refleksi, finansal aksaklıkların katlanarak ilerlemesinin bir diğer nedeni... Bu noktada yönetim olarak göreve başladığımız günden bu yana neye mâl olursa olsun, günlük düşünmeden Galatasaray için en doğru adımı atmanın gayreti içindeyiz.
Malumun ilana ne hacet ama; var olan sorunların yeni olmadığı hem Galatasaray camiası hem de spor kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bu anlamda yönetim olarak, sürdürebilir bir ekonomi en önemli hedefimiz. Ama reel olarak asıl hedefimiz denizi değiştiremeyeceğimiz için gemiyi güçlendirmektir.
Aldous Huxley’in dediği gibi; “İnsanın tüm evrende kesin olarak düzeltebileceği tek bir şey vardır; o da kendisidir.” Bu bilinçle, Galatasaray’ın dalganın nereden geleceği belli olmadığı bu denizde güçlü bir gemi olmaktan başka çaresi yoktur.
Şunun da bilinmesini isterim, Türk sporunun tartışmasız en büyük kulübü, dünya futbolunun en önemli aktörlerinden bir tanesi olan kulübümüz, güvenli limana ulaşacak rotaya sahip. Bu anlamda Galatasaraylılara kan, gözyaşı, başarısızlık vaadimiz kesinlikle yok. Aksine başarı için doğru yapılanma ile tekrar hamle yapma zamanının geldiğinin farkındayız. Zira büyük gemilerin yeri büyük okyanuslardır. Bu noktada taraftarla birlikte ele ele vererek bilinçli bir kalkınma hareketini başlattığımız gerçeği ortadayken, tutarsız algı oyunları ve pusu kültüründen ilham alanların da karşımızda yer aldığını görüyoruz. Bizim onlara karşı elimizde olanlar gerçeklerdir, çünkü gerçek en büyük silahtır. Yine Huxley’in sözlerinde olduğu gibi, siz görmezden gelseniz de gerçekler var olmayı sürdürecektir.
Sevgili Galatasaraylılar,
Geçtiğimiz ay sonunda Galatasaray stat müzesinin açılışını gerçekleştirdik. Statların sadece iki haftada bir maç yapılan yerler olmadığı üzerine kurulan cümleleri yıllarca dinledik. Lakin bu noktada çabası gösterilen ama sözden öteye gidemeyen bu temenni artık hayat buldu. Bunu da başaran her zaman olduğu gibi yine Galatasaray... Bugün Galatasaray’ın evine, yani stadına ulaştığınızda stat içindeki ofislerde günlük işlerinizi halledebilir, Galatasaray Stadyum Müzesini gezebilir, GS Store’dan alışveriş yapabilirisiniz. İlerleyen dönemde daha çok sosyal aktivitenin şanlı tarihin yazıldığı bu dev mabette gerçekleşmesini sağlayacağız.
Galatasaray için her geçen günün değerinin farkındayız. Mali, idari ve sportif anlamda sadece günlük değil, reformist bir şekilde geleceğimizi, günü kurtarma adına tahvil etmeden, yeni reel gelirler yaratarak taraftarımız ile birlikte zirve yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Kadim bir geleneğin, vefalı bir duruşun ve feraset sahibi bir anlayışın sahipleri biz Galatasaraylılar, içinde bulunduğumuz güzel günleri de inkar etmeden, daha güzel günlerin geleceğe ertelenmiş olduğunu biliyoruz. Çünkü bizler Galatasaraylıyız, biz istedik mi başarırız."

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