Mustafa Cengiz: 'Mektubu Fenerbahçe açıklar'

Sarı kırmızılı kulübün Mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"Benim gitmemi istiyorlar, buna saygı duyuyorum ama Mustafa Cengiz'siz bir seçim istiyorlar. Bunu yapmayın ya, çok da girmek istemiyorum ama, onu da söyleyeyim.

Bu idari ibra nedir? Bunu geliştirelim. Sportif ibra olsun. İletişim ibrası koyalım, ben de kendimi ibra etmem. Sosyal ibra koyalım.

Faruk Süren başkan çok güzel 4 şampiyonluk kazandı. Onları kazanırken de ben önünde oturuyordum. Eski dostlar düşman olmaz diye Türkçemizde güzel bir söz var. Ben bozulmadım, ilk gün neysem oyum.

Hiçbir cevap vermedim. Tehdit dediler, tehdit etmedim arkadaşlar. Ama bunu siz illa tehdit olarak algılıyorsanız ben etmediğimi beyan ediyorum. Bu kadar güzel bir mali tabloda bizi etmemeniz ayıp olur demeye getiriyorum." "Bunu tehdit diye yazdılar. Aynı insanlar tabii. Onu da öğrendim, buna troll deniyormuş. Onu bana da attılar, ben troll hesaplar yapıyormuşum. Genel kurula geldik, sevgili Faruk başkanımı tenzih ederek söylüyorum. Ben Dursun başkanıma muhalefetle göreve geldim. Ben görevi üzerimde buldum. Ben elimden geleni yapıyorum yapmaya da devam edeceğim. Başkan olsam da olmasam da devam edeceğim.

'Ben küfür etmedim'

Yaşananlar Faruk başkanın dediği gibi olmadı. Kimseyi yalanlayacak, küçük görecek değilim. Başkan bana gelir misin dedi. Tabi hemen gittim o benim başkanım. Arka tarafa geçtik, başkan bana "Başkan çık kürsüye deki 'Ben seçime gidiyorum, lütfen beni ibra ediniz'. Ben kendisine saygım sevgim olduğu için cevap vermedim arkamı döndüm gittim. Bunu sohbet ortamında böyle anlattım. Ben küfür etmedim, içimden de etmedim. Samimi söylüyorum. Beni biliyorsunuz, çok dilimde durmuyor. İlla ben ettim diye düşünüyorsa, özür dilerim. Ben bunu yaparak küçük düşmem. Galatasaray başkanlığı bir hizmet makamıdır. Sayın başkanın bana dönerek 'Terbiyesiz' demesini de kınıyorum.

'Mektubu Fenerbahçe açıklar'

Ali Koç'un bir açıklaması oldu. Açıklama yaparken elektrikler kesildi, 'hayvanla hayvan olmam' diye bir söz kaldı, tüm camia üstüne aldı. Onlar da üzerine alındı. Beni aradılar, bir mektup yolladım, o mektubu da gereğinde karşı taraf açıklar."

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