Mustafa Cengiz: ''Bazı kürsüler çok hadsiz!''

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMustafa Cengiz: ''Bazı kürsüler çok hadsiz!''
GeriFutbol Mustafa Cengiz: ''Bazı kürsüler çok hadsiz!''
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
aa-spor
Haber Giriş: 11.10.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Mustafa Cengiz: ''Bazı kürsüler çok hadsiz!''

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mustafa Cengiz: ''Bazı kürsüler çok hadsiz!''

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan kurulundaki eleştirilere cevap vermemesi hakkında flaş sözler kullandı.

Galatasaray Kulübünün, 114. kuruluş yılı programı kapsamında kurucu başkan Ali Sami Yen'in mezarı başında anma töreni düzenledi. Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleşen anma törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ve sarı-kırmızılı camiadan isimler katıldı.

Ali Sami Yen'in mezarı başında okunan Kur'an-ı Kerim'den sonra basına açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, şöyle konuştu:

"Ne mutlu bana ki başkan olarak sevgili kurucumuz, büyük insan, büyük Galatasaraylı Ali Sami Yen'i burada ikinci defa anma onuruna erdim. Bu benim için yaşamımda olabilecek en mutlu şeylerden birisi. Kurucu başkanımız sevgili Ali Sami Yen'i ve kurucu arkadaşlarını rahmetle, sevgiyle ve minnetle anıyorum. Kendisine bize Galatasaray gibi bir değer, bir isim, bir marka verip, onu dünya çapında bir arma haline getirme mücadelesine katkıda bulunmamıza vesile olduğu için kendisine ve kurucu üyelerimize teşekkür ediyorum. Onlar bize bir bayrak, bir sembol emanet etti. Bizim görevimiz bu sembolü onurla, gururla dünyanın en tepesine taşımak ve her zaman orada sürgit kalmasını sağlamak. Bu yolda bizim bir karınca kadar katkımızı olursa bundan onur ve gurur duyarız yönetim olarak."

- "Maalesef bazı kürsüler çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılmaktadır" 

Galatasaray Kulübünün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında kendisine yapılan eleştirilere cevap vermediğinin hatırlatılması üzerine Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:

"Bu konuda hafta içinde basına geniş açıklamalarda bulunacağım. Maalesef bazı kürsüler çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılmaktadır. Ali Sami Yen'in mezarı başında bu polemiklere fazla girmek istemiyorum. Hafta içi gerekli açıklamaları yapacağım."

- Süleyman Seba'nın mezarını ziyaret etti

Mustafa Cengiz, Feriköy Mezarlığı'nda bulunan Beşiktaş Kulübünün vefat eden eski başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti.
Seba'nın mezarı başında da Kur'an-ı Kerim okundu. Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada, çok önemli bir spor adamının kabrini ziyaret ettiklerini belirterek, "Süleyman Seba'yı da anma onuruna ermiş bulunuyoruz. Çok değerli bir rakibimizin çok değerli başkanı. Benimde bizzat tanıdığım, sportmen, beyefendi bir kişilik. Beşiktaş camiasına ve Türk spor camiasına da başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Mustafa Cengiz: ''Bazı kürsüler çok hadsiz!''
Son Dakika: Denizlispor Mehmet Özdilek'i açıkladı
Fenerbahçe'de Denizlispor hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş salonda çalıştı! Oğuzhan ve N'Koudou katılmadı...