Mustafa Cengiz: 19.05 yüreğimi yaraladı!

İşte başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları:

TFF HERHANGİ BİR KULÜBÜN TAKIMI DEĞİLDİR

Her camia için kutsal değerler vardır, kutsal ikonlar vardır. Bunlardan biri de bizim kuruluş tarihimizdir. Bu ceza açıklamasının özellikle saat 19.05'te yayına girmesi beni GS TV'ye getirdi. Ben bunu yakıştıramadım. TFF herhangi bir kulübün takımı değildir. TFF, bizim değer verdiğimiz bir kurumdur. Siz mevzilenmenizi bir takıma karşı yaparsanız, cephenizi ona doğru kurarsanız bu asla bu cepheyi kuranlara bir şey getirmez.



YEDEK KULÜBEMİZİN ARKASINA MİLİTAN UNSURLAR YERLEŞTİRİLİYOR

Sevgili hocam ile bu konuyu görüştüm. 'Hocam organize kötülük derken, herhangi bir kurumu, TFF'yi hedef aldınız mı?' diye sordum. 'Hayır' dedi ve bize karşı tepkilerin organize sürdüğünü söyledi, bundan dolayı açıklamayı yaptığını belirtti. Bütün maçlara gitmeye çalışıyorum. Bazı maçlarda özellikle bizim yedek kulübemizin arkasına militan unsurlar yerleştiriliyor. Bunlar özellikle hocamıza ve teknik heyetimizdeki isimlere hakaret ve küfür ediyorlar. Kayseri'deki saldırıyla ilgili bir ceza verilmedi.

HAKEMLER, GALATASARAY' KARŞI ÇOK CESUR

Hocamızla konuştuk, bize %43 oranın sarı kart veriliyor. İsim vermiyorum, rakibimiz 19 faul yapıyor 0 sarı kart, bizim 9 sarı karta, 4 sarı, 2 kırmızı kart! Bu düzgün olarak devam ediliyor. 2 faulümüzden 1'ine sarı çıkıyor. Hakemler, Galatasaray'a karşı çok cesur. Diğer maçlarda da cesur olsunlar. Sevgili hakemlerimiz neden bize karşı bu kadar cesur? Tepkilerden biri bu. Bu ne derece organize?

İÇERİK YÜREKLER ACISI

Geçen yıl Kulüpler Birliği, Galatasaray'a karşı açıklama yaptı. Kulüpler Birliği'nin defterinde bu karar yok. 8 kulüp yayınlıyor, 10 kulüp yayınlamıyor. Başlık ne, 17 kulüp. Bu olmadı. İçerik ise yürekler acısı. Geçen sene Konyaspor maçında hakemlerin 5 dakika hakemlerin kendi arasında konuşmasından kuşkulandık. 'Ne konuştunuz, açıklayın' dedik ama ceza yedik. Ali Dürüst'ün istifası ve geri gelmesiyle alakamız yok. İnanan oldu, inanmayan oldu. Onunla özel görüşmedik ve bir şey talep etmedik. Böyle bir şey olamaz. TFF'de şu anda çok değerli insanlar var. Sezon başladı. Biz baktık, iki tane hakem askıya alındı. Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşündeki iki maçtan dolayı askıya alındığı söyleniyor. Siz geçen sene hakemleri savunuyorsunuz, şimdi ise askıya alıyorsunuz. Böyle bir çelişki mi var

TFF'YE EN AĞIR HAKARETTİR

Kulüpler Birliği başkanı olduktan sonra çıkıp Galatasaray'ın son 2 şampiyonluğu lekelidir dediğiniz anda, TFF'ye en ağır hakareti yapmış olursunuz. Burada da hukuken açık var. Siz şu algıyı yaratamazsınız: Galatasaray'ın lehine hata yapanları cezalandırırım, aleyhine hata yapanları onurlandırırım. Bu olmadı. Men dakka dukka.

SİLAH İLE TEHDİT EDİLENLERE 11 GÜN CEZA

Silah ile tehdit edilenlere 11 gün ceza verildiğini gördük., Ona verilsin demiyorum ama eşitlik ilkesi varsa her şey eşit olmalı. Rakip takım teknik direktörü çok ağır konuşmuş. Ben izleyemedim, sinirim bozuldu. Kimseyi suçlamıyorum ama yanlış kararın bir şekilde döneceğine inanmak istiyorum. Tahkim'de ciddi hukukçular var, böyle bir ceza inandırıcı gelmiyor, bu düzeltilecektir diye inanıyorum. Bir kurum hedef alınmıyor, genel tepkilere bir yanıt var. Bu ceza asla olmaz, olamaz. Neden camialara saygısızlık yapıyoruz, neden ortamı ateşe verecek şeyler yapıyoruz? Fatih Terim hak etmiş olsa, biz zaten susarız. Adalet gerek, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın Trabzonspor'un da ivmesini kesmemek gerek. Ülke sıralamasında daha iyi yere gelmeliyiz.

DEME GÜZEL KARDEŞİM

Sevgili Fikret Orman başkanımdan şunu istiyorum: Deme güzel kardeşim. Bir taç yanlışından yediğin golü şampiyonluk lekelemeye kadar götürme, yapma.Yapmayın, germeyin. Zaten bu toplumun tek deşarj unsuru futbol. 4 büyükler çok güzel transferler yaptı. Bırakın çimende adil mücadele edilsin.

19.05 YÜREĞİMİZİ YARALADI

Herkes güzel transferler yaptı. Bırakın çimende adil mücadele olsun. Ben bugüne kadar hiçbir camiaya kötü bir laf söylemedim, söylemem. Her camia iç içe, bir kardeş bir takımlı, bir kardeş başka takımlı. Saygılı olalım. 19.05 yüreğimizi yaraladı. Bunun soruşturulmasını istiyorum. Sorumlu ortaya çıkarılıp deklare edilmeli. Galatasaray ne kadar güçlenirse, rakiplerimiz de o kadar güçlenir. Tersine, rakiplerimiz ne kadar güçlü olursa, biz de o kadar üçlü oluruz.

ADAM EVİNİ TERK ETTİ!

Falcao ile üç aydır görüşüyoruz. Daha önce bir takım tecrübeler yaşadım. Menajerler aracılığıyla müthiş duruşlar aktarıldı. Sonrasında Falcao'yu gördüm, diğer duruşların ne olduğunu anladım. Ben böyle duruş görmedim. Adam evini terk etti, otel odalarında kaldı. Falcao'ya Monaco yıllık 9 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif etti. Falcao, Galatasaray'ı tercih etti. Galatasaray'da Avrupa şampiyonu olsa bile bu parayı alamıyor. Alsa bile onun canı sağ olsun

100 MİLYONLARCA REKLAM YAPTIK

Falcao'nun gelişiyle, Sneijder ve Hamit'in UEFA'daki görüntüsüyle 100 milyonlarca dolarlık reklam yaptık.

BEŞİKTAŞLI DA ÇIKARDIYSA TEBRİK EDERİM

Üçlü için Beşiktaş camiası ayağa kalkmış. Ben sanıyordum ki biz üç şampiyon olunca, bu ortaya çıktı. Beşiktaşlı da çıkardıysa tebrik ederim. Ama bana bilgi geldi, Eskişehirsporlu amigo Orhan çıkarmış. ben yeni öğrendim. 3'lüyü bir yabancı futbolcunun çektirmesi... Nasıl yaptın bunu dedim Falcao'ya. Ben düzenli olarak 1.5 - 2 aydır maç izledim, öğrendim dedi.

BONSERVİS ÖDEMEMEK İÇİN SON SANİYEYE KADAR BEKLEDİK

Açıktan Monaco'ya para verdiğimiz iddiaları var, para kime gittiyse yanlış havale olmuş, geri göndersin. Biz bonservis ödememek için son saniyeye kadar bekledik. Asıl yarışımız şimdi başlıyor.