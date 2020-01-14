Mustafa Cengiz: '10 bin euroya ben de şaşırdım'

G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un kendilerine yönelik açıklamalarına yanıt verdi. Spor Çalıştayı’nda gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Cengiz, Koç’un sözlerine üzüldüğünü belir terek, “Bir defa kural değişti, play-off çıkarıldı dediğimde maalesef ‘ya size yanlış bilgi verilmiş ya yanılıyorsunuz, ya da yalan söylüyorsunuz’ şeklinde bir ibare kullanıldı. Ben bu sözcüğü bir kulüp başkanına yakıştıramadım” dedi.

Niye sahip çıkıyorsunuz?

Kuralın, TFF ve yayıncı kuruluşun talebi üzerine değiştiğini belirten Cengiz, “Neden kural değişikliği yapıldı dediğimde siz benim için yalan söylüyor diyecek kadar öfkelenerek buna sahip çıkıyorsunuz. Siz karara müdahil mi oldunuz? Sızdırıldı deniyor. Koyun, herkesin ne kadar harcama limiti var hepsi ortaya çıksın. Bir kulüp başkanına, değerli bir camianın başkanına ‘yalancısın’ diyecek kadar basitliğe düşmem. O kadar basit olamam. Edebimi bilirim, edepsizce davranamam. Ben yapılandırmadan da memnunum ” diye konuştu.

Yayınlanan listeler eksik, hatalı

Cengiz, Ali Koç’un menajerlik ücretleriyle ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Ben de şaşırdım. Kim inanır benim 10 bin Euro verdiğime. Bonservisin içine gömüyorlar, vergi kaçırıyorlar gibi basit, akla gelmedik şeytanlıkları düşünen zihniyetleri şiddetle

kınıyorum. Kişiye sormuşlar nasıl bilirsin, kendim gibi bilirim demiş. Nasıl bize bu suçu atıyorlar, hayretle izliyorum. Benim dönemimde menajerlere ödenen para 100 milyonu aşkın. Bu yayınlanan listeler, eksik, hatalı” ifadelerini kullandı.

FETÖ BiTTiKTEN SONRA KiM KAÇ KEZ ŞAMPiYON OLDU?

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç’un 3 Temmuz ruhuyla ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, “FETÖ’den sonra kim kaç kez şampiyon olmuş bakın dedi. Mustafa Cengiz, “Siyasetin sporda kullanılmasına şiddetle karşıyım. FETÖ’nün etkisi bittikten sonra hangi takım Süper Lig’de kaç defa şampiyon olmuş, kim olamamış onu da siz medya mensupları bulup çıkartın” ifadelerini kullandı.