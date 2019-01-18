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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
18.01.2019 - 18:24, Son Güncelleme:

Mustafa Barış, Quaresma hayalini gerçekleştirdi

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Mustafa Barış, Quaresma hayalini gerçekleştirdi

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan bedensel engelli Beşiktaşlı Mustafa Barış Gökçe (12), hayranı olduğu Ricardo Quaresma ile tanıştı.

Spor Toto Süper Ligi’nin ikinci haftanın ilk haftasında deplasmanda konuk olacağı Akhisar maçı öncesi Manisa’da kampa giren Beşiktaş'ı, Salihli Beşiktaşlılar Dernek Başkanı Erkan Esen ile birlikte ziyaret eden bedensel engelli Mustafa Barış Gökçe, fanatik hayranı olduğu Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ile tanışma hayali gerçek oldu.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada Quaresma, Mustafa Barış ile özel olarak ilgilenip, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Salihli’de yaşayan özel genç Mustafa Barış Gökçe’nin Q7'ye hayranlığını bildiklerini ifade eden Salihli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Erkan Esen, “Durumu Beşiktaş Kulübü'ne iletip, bu özel gencimizi Quaresma ile buluşturup, sürpriz yapmak istedik. Kulübümüz de bütün imkanları seferber edip, Mustafa Barış’ı, hayranı olduğu Quaresma ile buluşturduk. Mustafa Barış’ın mutluluğu bizleri daha da mutlu etti” dedi. 

Kulübün, Mustafa Barış’a Beşiktaş forması hediye ettiğini belirten Esen, “Biz de Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e bölgemizin en önemli ürünü olan çekirdeksiz kuru üzümünü ikram ederek, büyük Beşiktaş Ailesi'ne mensup olmaktan bir kez daha onur ve gurur duyduk” dedi. 

Esen, emeği geçen tüm herkese teşekkür etti. 

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