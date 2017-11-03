Muslera'ya aile desteği

Galatasaray’ın Süper Lig’in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada Fernando Muslera’nın özel misafirleri de vardı. Sarı-kırmızılıların 5-1 galip geldiği müsabakayı Muslera’nın annesi ile babası da tribünden takip etti. Muslera’nın ailesinin atılan gollerden sonra gol sevinçlerine katıldığı gözlendi.

MAICON GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Galatasaray’ın Brezilyalı Defans oyuncusu Maicon, Gençlerbirliği’ne attığı gol ile ligdeki gol sayısını 4’e yükseltti.

Galatasaray, Süper Lig’in 11. haftasında evinde mücadele ettiği Gençlerbirliği’ni 5-1 mağlup etti. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların ikinci golünü Brezilyalı defans oyuncusu Maicon kaydetti. Müsabakanın 42. dakikasında Belhanda’nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Maicon, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluştu. Brezilyalı futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını 4’e yükseltti. 29 yaşındaki futbolcu, daha öncede Osmanlıspor’a 1, Kardemir Karabükspor’a ağlarına da 2 gol göndermişti.

MARIANO SİFTAH YAPTI

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, Gençlerbirliği maçında sarı-kırmızılılarda ilk golünü kaydetti.

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 5-1 kazandı. Galatasaray’ın bu yaz transfer döneminde İspnaya’nın Sevilla ekibinden kadrosuna kattığı Brezilyalı defans oyuncusu Mariano, sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü kaydetti. Müsabakanın 7. dakikasında Gomis’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mariano, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Brezilyalı futbolcu, Osmanlıspor ve Trabzonspor maçlarında da asist yapmıştı.

31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ın Süper Lig’de bu sezon oynadığı 11 maça da ilk 11’de başladı.

BELHANDA'DAN 2 ASİST

Galatasaray’ın Gençlerbirliği’ni 4-0 mağlup ettiği maçta sarı-kırmızılıların Faslı futbolcusu Belhanda, 2 asist yaptı. Yıldız futbolcu, ligdeki asist sayısını da 5’e çıkardı.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Younes Belhanda, ligde Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördüğü için Trabzonspor deplasmanda takımını yalnız bırakmıştı. Süper Lig’in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Gençlerbirliği maçında Teknik Direktör Igor Tudor, Belhanda’ya ilk 11’de şans verdi. 27 yaşındaki futbolcu, kırmızılı-siyahlılara karşı alınan 4-0’lık galibiyette 2 asist yaptı. Faslı futbolcu, bu maçla birlikte ligdeki asist sayısını 5’e yükseltti.