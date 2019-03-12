Muslera'nın sosyal medyayı salladığı an! Son anda vazgeçti...
Galatasaray'ın sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada kaleci Muslera da performansıyla maça damga vuran isim olmuştu.
Son haftaların peformansıyla eleştirilen ismi olan Uruguaylı kaleci hakkında sezon sonunda takımdan gönderileceği iddiaları bile ileri sürülmüştü.
Fernando Muslera, Antalyaspor karşılaşmasında yaptığı kurtarışlarla adeta eski Muslera'nın geri döndüğünü ilan etti.
Sarı kırmızılı taraftarlar Muslera'nın performansına övgüler yağdırırken, Uruguaylı file bekçisinin karşılaşmanın 89. dakikasında yaptığı hareket sosyal medyada olay oldu.
Fernando Muslera 89. dakikada taça çıkan topu alarak taç atışıyla oyuna sokacaktı ki bu girişiminden son anda vazgeçerek topu takım arkadaşına bıraktı.
Sosyal medyada sarı kırmızılı kalecinin taç atma girişimi büyük ses getirirken, 'Her şeyi yaptın taçı da sen at Muslera', 'Ölümsüz bir an', 'Muslera gaza geldi taçı da kullanacaktı' 'Yeri geliyor penaltı atıyor, kurtarıyor, defans gibi, ön libero gibi oynuyor, adammmm' yorumları yapıldı.
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