Muslera'nın formu bu yüzden düştü
2016 Temmuz'unda kaleci antrenörü Taffarel'in gidişi sonrası iki farklı hoca ile çalışan kaleci Fernando Muslera'nın, bu nedenle performansının geri gittiği tespit edildi.
7 sezondur G.Saray kalesini koruyan Muslera, son dönemde hayal kırıklığı yaratıyor. Sivas maçındaki hataları sonrası Terim'in uyarılarda bulunduğu Muslera'nın düşüşünün sebebini, Taffarel masaya yatırdı.
Geçen sezon 40, bu sezon ise 21 haftada 25 gol yiyen Uruguaylının kötü performansı, ‘antrenör değişikliğine’ bağlandı. Taffarel’in 2016 Temmuz’unda ayrılması ile Muslera, Ağustos 2016'da Riekerink'in getirdiği Frans Hoek'le çalışmaya başladı ve idman metotları değişti. Muslera’nın sürekli beraber çalıştığı Fadıl Koşutan, G.Saray’da kalsa da programı hocaların ekibindeki kaleci antrenörleri belirledi.
Tudor döneminde ise Uruguaylı, Sandro Tomic'in yöntemleriyle idman yaptı. 1,5 yıllık süreçte idman metotlarındaki değişiklikler, Muslera'yı geriye attı.
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