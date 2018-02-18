Muslera'nın eşinden olay paylaşım
Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera'nın eşi Patricia Callero'nun, sosyal medyadan "Muslera evine dön" mesajına verdiği yanıt gündem oldu.
Son zamanlarda bilindik formundan kötü bir performans sergileyen Fernando Muslera'ya taraftar tepkileri de artıyor. Uruguaylı file bekçinin karısı Patricia Callero'nun, sosyal medyadan gelen bir mesaja verdiği yanıt olay oldu. Instagram'dan "Muslera go home" (Muslera evine dön) mesajına cevap veren Callero, "Neden olmasın? Belki yakında" yanıtını verdi. Muslera'nın eşinden gelen bu paylaşım sosyal medyada bir anda gündem oldu.
Bazıları bu mesajın Muslera'nın yakında eve geleceğini kastederek yapılmış bir espri olarak algılarken, bazıları ise ileride yaşanacak bir ayrılığın ilk sinyali olarak düşündü. Callero olumlu mesajlara da şükranlarını belirterek, "Güzel insanlara teşekkürler" dedi.
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