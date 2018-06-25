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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
25.06.2018 - 15:43, Son Güncelleme:

Muslera'nın 100'ü güldü! Uruguay lider

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Muslera'nın 100'ü güldü! Uruguay lider

Dünya Kupası A Grubu'nda Uruguay, ev sahibi Rusya ile kaşrı karşıya geldi. Mücadeleyi Uruguay 3-0 kazandı. Oscar Tabarez'in ekibinde goller 10. dakikada Luis Suarez'den ve 23'de Denis Cheryshev'den (k.k.) geldi. 90'da Edinson Cavani noktayı koydu. Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, 100'üncü uluslararası maçında forma giyerek önemli bir istatistiğe imza attı. Uruguay bu skorla 9 puanla grubundan lider çıktı. 6 puanlı Rusya ise ikinci olarak son 16'ya kaldı. Grupta Mısır ve Suudi Arabistan berabere kaldı ve 1'er puanla evlerine döndüler.

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu son hafta mücadelesinde Uruguay, Rusya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve grubu lider olarak tamamladı. Rusya ise 6 puanda kalarak grubu ikinci sırada noktaladı.

STAT: Samara

HAKEMLER: Malang Diedhiou, Djibril Camara, El Hadji Samba

URUGUAY: Muslera, Godin, Coates, Caceres, Nandez (Dk. 73 Rodriguez), Laxalt, Bentancur (Dk. 63 De Arrascaeta), Vecino, Torreira, Cavani (Dk. 90+3 Gomez), Suarez

RUSYA: Akinfeev, Kutepov, Ignasevich, Kudriashov, Smolnikov, Gazinsky (Dk. 46 Kuzyaev), Zobnin, Miranchuk (Dk. 60 Smolov), Samedov, Cheryshev (Dk. 38 Fernandes), Dzyuba

GOLLER: Dk. 9 Luis Suarez, Dk. 24 (KK) Cheryshev, Dk. 90 Cavani (Uruguay)

KIRMIZI KART: Dk. 36 Smolnikov (Rusya)

SARI KARTLAR: Bentancur (Uruguay) - Gazinski, Smolnikov (Rusya)

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada Luis Suarez kaleyi karşıdan gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşu kalecinin soluna göndererek topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

23'üncü dakikada Torreira'nın kullandığı köşe vuruşunda Rusya savunmasından seken topla ceza sahası dışında buluşan Laxalt şutunu çekti, Cheryshev'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

36'ncı dakikada Rus oyuncu Smolnikov, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90'ıncı dakikada Uruguay'ın kullandığı köşe vuruşunda Godin'in kafa vuruşunu kaleci kurtardı, seken topu Cavani tamamladı: 3-0.
Karşılaşma Uruguay'ın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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