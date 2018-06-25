Muslera'nın 100'ü güldü! Uruguay lider
Dünya Kupası A Grubu'nda Uruguay, ev sahibi Rusya ile kaşrı karşıya geldi. Mücadeleyi Uruguay 3-0 kazandı. Oscar Tabarez'in ekibinde goller 10. dakikada Luis Suarez'den ve 23'de Denis Cheryshev'den (k.k.) geldi. 90'da Edinson Cavani noktayı koydu. Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, 100'üncü uluslararası maçında forma giyerek önemli bir istatistiğe imza attı. Uruguay bu skorla 9 puanla grubundan lider çıktı. 6 puanlı Rusya ise ikinci olarak son 16'ya kaldı. Grupta Mısır ve Suudi Arabistan berabere kaldı ve 1'er puanla evlerine döndüler.
2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu son hafta mücadelesinde Uruguay, Rusya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve grubu lider olarak tamamladı. Rusya ise 6 puanda kalarak grubu ikinci sırada noktaladı.
STAT: Samara
HAKEMLER: Malang Diedhiou, Djibril Camara, El Hadji Samba
URUGUAY: Muslera, Godin, Coates, Caceres, Nandez (Dk. 73 Rodriguez), Laxalt, Bentancur (Dk. 63 De Arrascaeta), Vecino, Torreira, Cavani (Dk. 90+3 Gomez), Suarez
RUSYA: Akinfeev, Kutepov, Ignasevich, Kudriashov, Smolnikov, Gazinsky (Dk. 46 Kuzyaev), Zobnin, Miranchuk (Dk. 60 Smolov), Samedov, Cheryshev (Dk. 38 Fernandes), Dzyuba
GOLLER: Dk. 9 Luis Suarez, Dk. 24 (KK) Cheryshev, Dk. 90 Cavani (Uruguay)
KIRMIZI KART: Dk. 36 Smolnikov (Rusya)
SARI KARTLAR: Bentancur (Uruguay) - Gazinski, Smolnikov (Rusya)
MAÇTAN DAKİKALAR
9'uncu dakikada Luis Suarez kaleyi karşıdan gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşu kalecinin soluna göndererek topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
23'üncü dakikada Torreira'nın kullandığı köşe vuruşunda Rusya savunmasından seken topla ceza sahası dışında buluşan Laxalt şutunu çekti, Cheryshev'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
36'ncı dakikada Rus oyuncu Smolnikov, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90'ıncı dakikada Uruguay'ın kullandığı köşe vuruşunda Godin'in kafa vuruşunu kaleci kurtardı, seken topu Cavani tamamladı: 3-0.
Karşılaşma Uruguay'ın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle