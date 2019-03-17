Muslera'dan soyunma odası itirafı
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Bursaspor maçının sonrasında konuştu.
Uruguaylı file bekçisi maçın ardından, "Rakibimizin puan kaybı sonrası bugün mutlaka kazanmak istiyorduk. İlk yarıda alıştığımız oyun anlayışından uzaktaydık ve 2-0 geriye düştük. Soyunma odasında oyuna bakışımızı ve davranışımızı değiştirmemiz gerektiğini konuştuk ve anlamlı bir galibiyet aldık. Kalecisiyseniz 10 tane önemli kurtarış yapabilirsiniz, 10 tane hata da yapabilirsiniz. Her sektörde bu böyledir. Bugün güzel bir maç oldu, böyle olunca daha rahat uyuyorum. Şampiyonluk yarışında emin adımlarla gidiyoruz. Galatasaray hep önde giden taraf olmalı. Biz de buna uygun şekilde sonuna kadar mücadele etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle