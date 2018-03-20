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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
Francesco Fontana - La Gazzetta dello Sport
20.03.2018 - 14:54, Son Güncelleme:

Muslera'dan bomba transfer itirafı: Serie A’da oynamak isterim

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Muslera'dan bomba transfer itirafı: Serie A’da oynamak isterim

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine özel açıklamalar yaptı. Muslera Süper Lig'de sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istediklerini söylerken, İtalya macerasına da devam edebileceğinin sinyallerini verdi.

Sarı-kırmızılı takımda 7. sezonunu geçirdiğini kaydeden Muslera, "İnanılmaz bir sezon oluyor. Çok güçlü takımlar var. İstanbul Başakşehir çok çok iyi, Beşiktaş hemen arkasında ve Fenerbahçe şampiyonluk için savaşıyorlar. Hedefe ulaşmak bu dört takım içinde son derece önemli. Galatasaray’daki 7.sezonum ve 4.kez şampiyonluğu kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY G.SARAY'A BAĞLI"
"İtalya’yı ve Roma’yı çok özlüyorum" ifadelerini kullanan deneyimli kaleci, Serie A'da tekrar oynayabileceğinin sinyallerini verdi. Muslera, "Lazio’da kalecilik yapmak benim için çok özeldi. Eğer bir gün dönersem yeniden Serie A’da oynamak isterim. Benim geleceğim ve kalıp kalmayacağım Galatasaray’a bağlı. Para problem değil sadece kulübümün beni isteyip istememesi önemli. Galatasaray’la bir kontratım var ve şu noktada bir şey söylemem doğru olmaz. Serie A’ya döneceksem buna kulübüm ve menajerim Daniela Fonseca karar verecektir" dedi. 

Yaz ayında Uruguay forması ile Dünya Kupası'nda forma giyecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Muslera, "Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nı sabırsızlıkla bekliyorum. İtalya’nın Buffon gibi efsane bir kalecinin olmaması benim için çok çok üzücü. Geçtiğimiz haftalarda vefat eden Astori’yi ise kişisel olarak tanımıyordum ama ölümüne gerçekten çok üzüldüm. Bazı şeyler sadece Tanrı’nın kontrolünde. O yüzden ne yaparsak yapalım sonucu değiştiremiyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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