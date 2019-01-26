Muslera'dan galibiyet yorumu! "Altın değerinde..."
Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi mağlup ettiği maçın ardından Fernando Muslera, açıklamalarda bulundu.
Yayıncı kuruluşa konuşan Uruguaylı file bekçisi, "Bugün de yağış devam etti, bu da bizi etkiledi. Benim de sıkıntı yaşadığım pozisyonlar oldu. Bugün mücadele maçıydı, 3 puanı almak önemli. Göztepe deplasmanı saha şartları olmasa da zordur, bugün bir de saha şartları eklendi. Altın değerinde bir 3 puan aldık. Gol yememe konularına girmeyi pek sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Galatasaray'ız biz, yapmamız gereken ofansif olarak goller bulmak. Gol bulmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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