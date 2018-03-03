Muslera'dan ayrılık açıklaması!
Galatasaray'ın Süper Lig'de Karabükspor'u deplasmanda 7-0 yendiği maçın ardından Muslera mücadeleyi değerlendirdi.
İşte Muslera'nın açıklamaları;
"Maç yorumu yapmadan önce sağlık ekibimize teşekkür etmek istiyorum. Akhisar maçında belimde inanılmaz bir ağrım vardı ama beni 3 günde yatiştirdiler. Türm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 7 gol attık, gol yemedik."
TRANSFER AÇIKLAMASI
"Bir kontratım var. Hedefim kontratımın sonuna kadar Galatasaray'da kalmak. Bu dedikoduları kim çıkartıyor bilmiyorum. Şu an için böyle bir şey yok. Kontratım bitene kadar devam etmek istiyorum. Nasıl ayrılık olur? Sezon sonunda çok ciddi, Galatasaray'ı ve beni mutlu edecek bir teklif olursa, oturulur ve konuşulur."
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