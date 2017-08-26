Muslera: 'Yeter ki şampiyon olalım...'

İşte Muslera'nın açıklamaları;

Sivasspor karşısında çok iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Muslera, "Gol yememek çok önemli, sezon başlarken de en önemli düşüncemiz buydu. Bugün de gol yemedik, bizim için kritik. Taraftarımız bizim için çok önemli. İyi günde de kötü günde de bizim yanımızda olmalılar. Onlar bizim 12. adamımız var ve onlar bizim yanımızdayken her zaman daha güçlü oluyor" dedi.

Şampiyonluk olmak istiyoruz, en büyük hedefimiz bu. Lig çok uzun, daha zorlu maçlar bizi bekliyor. Tanrı izin verir de şampiyon olursak 15-20 tane barbekü partisi veririm, yeterki şampiyon olalım. Sivaspor karşısında herkes çok iyiydi ama illa bir isim vermem gerekiyorsa Tolga Ciğerci diyebilirim, alışık olmadığı bir pozisyonda oynuyor" şeklinde konuştu.