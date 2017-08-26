Muslera: 'Yeter ki şampiyon olalım...'

İşte Muslera'nın açıklamaları;
Sivasspor karşısında çok iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Muslera, "Gol yememek çok önemli, sezon başlarken de en önemli düşüncemiz buydu. Bugün de gol yemedik, bizim için kritik. Taraftarımız bizim için çok önemli. İyi günde de kötü günde de bizim yanımızda olmalılar. Onlar bizim 12. adamımız var ve onlar bizim yanımızdayken her zaman daha güçlü oluyor" dedi.
Tolga Ciğerci şov yaptı! Aslan Sivas'ı dağıttıSpor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 3. hafta maçında lider Galatasaray sahasında Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Galatasaray'a farklı galibiyeti getiren golleri 41. ve 71. dakikalarda Tolga Ciğerci ve 83. dakikada penaltıdan Gomis kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 9'a yükselterek liderliğini sürdürürken, Sivasspor 3 puanda kaldı.
Şampiyonluk olmak istiyoruz, en büyük hedefimiz bu. Lig çok uzun, daha zorlu maçlar bizi bekliyor. Tanrı izin verir de şampiyon olursak 15-20 tane barbekü partisi veririm, yeterki şampiyon olalım. Sivaspor karşısında herkes çok iyiydi ama illa bir isim vermem gerekiyorsa Tolga Ciğerci diyebilirim, alışık olmadığı bir pozisyonda oynuyor" şeklinde konuştu.