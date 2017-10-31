Muslera, Valbuena ve Emre Belözoğlu'na sevk yok!

Caner Erkin'in hakem Mete Kalkavan'a küfretmesiyle aldığı 6 maçlık ağır cezanın ardından sahada küfür avı başladı. Süper Lig'de oynanan 10. hafta maçlarında kendi dillerinde küfrettikleri iddia edilen Fernando Muslera, Mathieu Valbuena ve Emre Belözoğlu'nun PFDK'ya sevk edilmeyeceği öğrenildi.
"BİR MUHATAP YOK"
Bu 3 yıldız oyuncunun sevkine ise bir söylemin hakaret sayılması için karşısında bir muhatap olması gerektiği için gerek görülmedi. Muslera, Emre ve Valbuena'nın olayında karşıda muhatap olmadığı için PFDK'ya sevk edilmedi.
KARARLAR:
1- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü futbolcusu ZEKİ YAVRU'nun 28.10.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-EVKUR YENİ MALATYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 29.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.10.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR-ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu SANDRO RANIERE GUIMARAES CORDEIRO'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.10.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu OLCAY ŞAHAN'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu SOFIANE FEGHOULI'nın 29.10.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.- GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu PAPA ALIOUNE NDIAYE'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 30.10.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.