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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
03.05.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Muslera mı, Karius mu?

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Muslera mı, Karius mu?

Derbide Fernando Muslera ve Loris Karius'un performansı sonuca önemli etkide bulunacak.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 5 Mayıs Pazar günü oynanacak derbi maçta kaleciler Fernando Muslera ve Loris Karius'un performansı sonuca önemli etkide bulunacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmada kalede görev almaları beklenen Muslera ile Karius'un ortaya koyacakları performans şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyacak.

- Muslera derbilerde tecrübeli

Galatasaray'da 8. sezonunu geçiren Uruguaylı kaleci Muslera, sarı-kırmızılı formayla 39. derbi mücadelesine çıkacak.
2010-2011 sezonundan beri Galatasaray kalesini koruyan Muslera, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 38 derbi maçta 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 yenilgi gördü.

Söz konusu maçlarda rakiplerin 37 golüne engel olamayan Muslera, 14 derbiyi gol yemeden bitirdi.
Muslera, Beşiktaş'a karşı 17'sı Süper Lig, biri de TFF Süper Kupa'da olmak üzere 18 müsabakada kaleyi korudu. Galatasaray, bu maçlardan 8 galibiyet ve beşer 5 beraberlikle yenilgi yaşadı.

Uruguaylı kaleci, siyah-beyazlı takım ile oynanan derbilerde 19 gol yedi.

Sarı-kırmızılı oyuncu, bu sezonki 3 derbide ise 4 gole engel olamadı. Fenerbahçe ile oynanan iki derbide 3 gol yiyen Muslera, ligin ilk yarısındaki Beşiktaş karşılaşmasında ise kalesinde bir gol gördü.
Muslera, bu sezon ise 30 lig maçın tamamında kalede görev aldı. Görev aldığı 30 karşılaşmada kalesinde 29 gol gören 32 yaşındaki file bekçisi, 10 karşılaşmada kalesini gole kapadı.

- Karius son haftalarda göz dolduruyor

Beşiktaş'ın sezon başında Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius ise son maçlardaki etkili performansıyla dikkati çekiyor.

Ligde 26 karşılaşmada şans bulan Karius, 32 gol yedi. Alman kaleci, ligin ilk yarısındaki Galatasaray derbisi dahil olmak üzere 6 lig maçında gole izin vermedi.
Karius, Fenerbahçe ile oynanan iki derbi karşılaşmasında ise 4 gole engel olamadı.

Alman kaleci, son 5 maçta 5 gol yese de kritik kurtarışlarıyla takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Karius, özellikle Beşiktaş'ın galip geldiği Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında önemli kurtarışlara imza attı.

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