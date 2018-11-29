Muslera isyan etti... Açtı ağzını, yumdu gözünü!
Galatasaray kalecisi Muslera, Lokomotiv Moskova yenilgisi sonrası tepkiliydi.
Mücadelenin ardından Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Muslera, önemli açıklamalar yaptı.
İşte Uruguaylı kalecinin maç sonucu açıklamaları:
- Çok önemli bir maça çıktık. Her şey elimizdeydi ama ne yazık ki istemediğimiz bir sonuçla dönüyoruz.
SIKINTI YAŞIYORSUNUZ ÇÜNKÜ...
- Kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. Pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Değerlendiremezseniz sıkıntı yaşıyorsunuz bugün olduğu gibi.
- Defansif anlamda biraz daha agresif olmamız gerektiğini düşünüyorum.
- Çok üzgünüm, moralim çok bozuk. Biraz da sinirliyim çünkü bugün 3 puanla dönmeyi çok istiyordum.
Fatih Terim 2-0'lık mağlubiyet sonrası bu açıklamayı yaptı...
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