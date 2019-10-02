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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.10.2019 - 01:07, Son Güncelleme:

Muslera: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu

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Muslera: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Paris Saint Germain'e 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

PSG'ye karşı iyi oynadıklarını belirten Fernando Muslera "Şampiyonlar Ligi'nde zor takımlar var ve hem şampiyon takımlarla oynuyorsunuz. Taraftarının desteğini arkasına alan Galatasaray'ın nasıl oynadığını herkes gördü. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Tek eksiğimiz goldü. PSG'yi sahasına hapsettik ama son vuruşlarda istediğimizi yapamadık. İyi bir performans gösterdik. PSG'nin son dakikalarda zaman geçirmesi, bunlar iyiye işaretler." dedi.

Gruptaki durumla ilgili konuşan Uruguaylı kaleci, "Futbolda her şey olabiliyor. PSG, Madrid'i yendi, Madrid ise Brugge ile berabere kaldı. Biz de hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. İstek, arzu ve rakibi düşürdüğümüz durumu lige de taşımamız gerekiyor. Bunu lige de taşırsak sezon sonunda önemli başarılar yakalarız." diye konuştu.

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