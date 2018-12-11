Muslera: "Futbolda hak ettik diye bir şey yok"
Galatasaray'ın yıldız isimleri Fernando Muslera ve Maicon maç sonu açıklamalarda bulundular.
Kaptan Muslera, iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek hak ettikleri galibiyeti alamadıklarını ifade etti.
Muslera, Bugün mutlaka kazanmak istiyorduk. Kazanmayı hak ettik. Futbolda hak ettik diye bir şey olmuyor. Bulduğunuz pozisyonları gole çevirmeniz ve gol yemememk için gereken defansı yapmanız gerekiyor. Galatasaray büyük bir marka, . Aynı oynadığımız hırsı ve oyunu ligde ve Avrupa Ligi'nde devam ettirip iki tarafta da iyi sonuç almak istiyoruz.
MAICON: RUH BİZİ MUTLU ETTİ
Maicon ise ilk hedeflerini gerçekleştiremediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray takımının ilk maçtan itiraren hedefi Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkabilmekti. Bunu başaramadık. İkinci hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'ne kalmaktı. Bunu gerçekleştiremedik. Bazı yaptığımız hatalar da oldu. Son dakikaya kadar ortaya koyduğumuz ruh ve mücadele bizi mutlu etti."
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