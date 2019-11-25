Muslera Club Brugge'e yetişecek
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Muslera'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçına yetişip yetişemeyeceği merak konusuydu.
Belindeki ağrılar nedeniyle Başakşehir maçında oynamayan G.Saray kalecisi Muslera'nın yarın Club Brugge ile yapılacak Şampiyonlar Ligi maçına yetişmesi için kulüp doktorları seferber oldu. Yoğun bir tedavi uygulanan Muslera’nın maça yetişmesi bekleniyor.
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