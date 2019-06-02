Musa Çağıran: 'Trabzonspor'u çok isterim'
Trabzonspor'un transfer gündemine son olarak Musa Çağıran geldi. Geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor’da kiralık olarak geçiren Osmanlıspor’un orta saha oyuncusu 26 yaşındaki Musa için girişimde bulunulacağı belirtildi.
Karadeniz Gazetesi'nin haberie göre; Osmanlıspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Musa Çağıran, “Rizespor ile henüz görüşmedik. Osmanlıspor ile 1 yıl daha anlaşmam var. Şu anda Trabzonspor’dan teklif gelmedi. Ama Trabzonspor’dan teklif gelirse orada oynamayı çok isterim. Çok mutlu oluruz” dedi.
Musa Çağıran’ın menajeri Uğur Avadan ise yaptığı açıklamada, “Geçen sene Musa için teklif gelmişti ama bu dönem şu ana kadar bir teklif gelmedi. Teklif gelirse oturulup konuşulur” ifadelerini kullandı.
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