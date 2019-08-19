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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.08.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Musa Aydın'dan Serbest Güreş Milli Takımı'na ziyaret

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Musa Aydın'dan Serbest Güreş Milli Takımı'na ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kazakistan'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na katılacak Serbest Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Musa Aydın, Düzce'deki Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdüren milli güreşçilerle bir araya geldi. Sporcularla sohbet eden Aydın, takımın son durumu hakkında da teknik heyetten bilgi aldı. 

Aydın, Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotası verileceğine işaret ederek, "Amacımız Dünya Şampiyonası'nda tüm kotaları almak. Eğer bunu başarabilirsek, 2020'ye kafamız rahat gireriz ve Tokyo Olimpiyatları'na çok daha iyi hazırlanırız." ifadelerini kullandı.

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6'sı altın toplam 16 madalya alarak tarihi bir başarının altına imza attıklarını hatırlatan Aydın, "Dünya Şampiyonası'na 1 aydan daha az bir zaman kaldı. Tüm takımlarımız hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İnşallah, Dünya Şampiyonası'nda başarılı olup, olimpiyat kotalarını alırız. Ama bizim için asıl başarı kota almak değil olimpiyatlarda madalyalar kazanmak. Rio 2016'da Türkiye'nin aldığı 8 madalyanın 5'i güreşten geldi. Bizler Türk sporunun lokomotifi olarak Tokyo'dan madalya sayılarımızı artırarak dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Serbest Milli Takımı Teknik Direktörü Isak Irbaikhanov ise şu ana kadar yapılan kampların ve katıldıkları turnuvaların kendileri açısından son derece olumlu geçtiğini belirterek, şunları kaydetti: 

"Avrupa Güreş Şampiyonası'nda istediğimiz sonuçları aldık. Sonrasında Avrupa Oyunları, turnuvalar ve kamplarımız tam istediğimiz gibi geçti. Şu an Topuk Yaylası'ndayız. Burada mükemmel bir çalışma ortamı var. Dünya Şampiyonası'na yaklaşık 1 ay kaldı. Bu süreyi de en iyi şekilde tamamlayıp Dünya Şampiyonası'na hazır hale geleceğiz. Burada ilk 6'ya girenler olimpiyat kotası alacak. Hedefimiz kotaların hepsini madalyalarla almak." 

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