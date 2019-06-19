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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Vedat Muriç'in alternatifi Tetteh

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Vedat Muriç'in alternatifi Tetteh

Rize’nin 3 milyon Euro’yu beğenmeyip, 7 milyon Euro’da diretmesi üzerine Cimbom, Tetteh’i kiralamak için görüşmelere başladı. Ganalı, geçen sezonun devre arasında gündemdeydi.

Önümüzdeki sezon için forveti güçlendirmek ve alternatif yaratmak artırmak isteyen Galatasaray, Tetteh için Sparta Prag’ın kapısını çaldı. Mitroglou yerine ‘yedek golcü’ takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Vedat Muriç ya da Benjamin Tetteh’ten birini kadrosuna katmak istiyor.

Muriç için Rizespor’a 3 milyon Euro’luk teklif sunan ancak Karadeniz ekibinin 7 milyon Euro’da diretmesi sonrası beklemeye geçen sarı
kırmızılılar, alternatif isim olarak Tetteh’i belirledi.

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Ara transfer döneminde de talip olduğu oyuncu için Galatasaray, bu kez Sparta Prag’a kiralama formülü ile gitti. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak, genç oyuncunun bu arenada yapacağı çıkışla Sparta Prag’ın karlı çıkacağını belirterek, 21 yaşındaki futbolcuyu kiralamak adına Çekya ekibi ile görüşmelere başladı.

Galatasaray, UEFA’nın koyduğu bonservis kısıtının da etkisi ile Tetteh’i kiralamak için Sparta Prag’ı iknaya çalışıyor.

Vedat Muriç'in hikayesini izliyoruz...

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