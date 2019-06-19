Vedat Muriç'in alternatifi Tetteh
Rize’nin 3 milyon Euro’yu beğenmeyip, 7 milyon Euro’da diretmesi üzerine Cimbom, Tetteh’i kiralamak için görüşmelere başladı. Ganalı, geçen sezonun devre arasında gündemdeydi.
Önümüzdeki sezon için forveti güçlendirmek ve alternatif yaratmak artırmak isteyen Galatasaray, Tetteh için Sparta Prag’ın kapısını çaldı. Mitroglou yerine ‘yedek golcü’ takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Vedat Muriç ya da Benjamin Tetteh’ten birini kadrosuna katmak istiyor.
Muriç için Rizespor’a 3 milyon Euro’luk teklif sunan ancak Karadeniz ekibinin 7 milyon Euro’da diretmesi sonrası beklemeye geçen sarı
kırmızılılar, alternatif isim olarak Tetteh’i belirledi.
Ara transfer döneminde de talip olduğu oyuncu için Galatasaray, bu kez Sparta Prag’a kiralama formülü ile gitti. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak, genç oyuncunun bu arenada yapacağı çıkışla Sparta Prag’ın karlı çıkacağını belirterek, 21 yaşındaki futbolcuyu kiralamak adına Çekya ekibi ile görüşmelere başladı.
Galatasaray, UEFA’nın koyduğu bonservis kısıtının da etkisi ile Tetteh’i kiralamak için Sparta Prag’ı iknaya çalışıyor.
Vedat Muriç'in hikayesini izliyoruz...
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