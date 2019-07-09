Muriqi, ülkesine de para kazandırdı
Fenerbahçe’nin Kosovalı Vedat Muriqi’yi transfer etmesi, Arnavut basınında geniş yankı buldu.
İnsporti gazetesi, Muriqi’nin, altyapısından yetiştiği Kosova’nın Liria Kulübü’nün bu transferden 300 bin Euro yetiştirme bedeli alacağını yazdı.
Telegrafi.com, transferi “Rüya gerçek oldu: Muriqi’nin bir zamanlar taraftarlığını yaptığı Türk takımı Fenerbahçe’ye transferi resmileşti” ifadeleriyle duyurdu.
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