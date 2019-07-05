Muriqi için yeni teklif yok
Uzun süredir Galatasaray tarafından istenen Vedat Muriqi’nin transferi, devrede Fenerbahçe’nin olması ve Rizespor’un talepleri nedeniyle zora girmişti.
Dün sabah da Galatasaray’ın transferi gerçekleştirmek için teklif artışına giderek Rize’ye 4 milyon Euro önerdiği iddiası ortaya atıldı.
ESKİ RAKAM GEÇERLİ
Sarı kırmızılı yöneticiler, bu iddiaların doğru olmadığını ifade edip, “Vedat için Rizespor’a 3 milyon 750 bin Euro artı kiralama formülü ile son teklifimizi yaptık. Artık beklemedeyiz. Rizespor’un bu konuda alacağı kararı bekliyoruz” diyerek teklif artışına gitmediklerini ifade etti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle