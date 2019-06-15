Muriqi Galatasaray'a doğru
Fenerbahçe'nin de istediği Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi’ye 3 milyon Euro ile en iyi teklifi G.Saray verdi.
F.Bahçe’nin Muriqi için 2.5 milyon Euro, Fransız kulübü Touluse’un ise 2 milyon 250 bin Euro’luk teklifler yaptı. Böylece her iki kulüp de Galatasaray’ın önerdiği rakamın altında kaldı. 25 yaşındaki golcü için kapıyı 7 milyon Euro’dan açan Rizespor’un, Galatasaray’ın iki hafta önce sunduğu 3 milyon Euro’ya “Evet” derse, imzalar atılacak. Sarı kırmızılıların, Vedat Muriqi’ye de sezon başına 1.2 milyon Euro’dan toplam 3 yıllık kontrat önerdiği belirtildi.
İşte Vedat Muriqi'nin hikayesi...
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