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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Muriqi bu hafta kesinleşir

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Muriqi bu hafta kesinleşir

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan futbolcuları Vedat Muriqi için Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’la görüştüğünü belirtti.

 TRT Spor’a konuşan Kartal ”Sayın Ali Koç ile konuştum. Artık son aşamaya getirmemiz gereke
cek. Bu işi bir yere getirmek lazım ama olmazsa da çocuk bizim çocuğumuz. Herhalde bu hafta kesinleşir. Galatasaray’ın da teklifi devam ediyor. Ama neticede belirli bir bedelle bitiririz diye bir şey konuşmadık. Bizim kafamızda bir bedel var. Biraz ticari düşünmemiz lazım” dedi.

‘Avrupa için G.Saray’ı istiyordur'

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcü için 2.5 milyon Euro nakit para, başarı primi ve sonraki satıştan yüzde 25’lik payın yanı sıra Berke Özer ve Barış Alıcı’yı önerdiği öne sürülürken Başkan Kartal takasa sıcak bakmadığını belirtti. Kartal, “Takas konusunu Yılmaz Bal ve İsmail Kartal hoca bilir. Bizim işimize yarayacak oyuncu var mı ben bilmiyorum, onlar bilir. Ama ben takasa çok sıcak değilim. Direkt transfer istiyoruz. Vedat, Avrupa kupalarında oynamak için Galatasaray’ı istiyordur. Yoksa Fenerbahçe ile Galatasaray’ı yan yana koyduğumuzda farklı bakacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

Kartal: Gitmesini istemiyorum

Yurt dışından teklifler olduğunu belirten Hasan Kartal, Galatasaray Kulübü’nden de bir yöneticilerine telefon geldiğini ifade etti. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise Vedat Muriqi’nin takımda kalması gerektiğini belirterek, “Vedat’ın gitmesini istemiyorum. Onun yerinin kolay kolay dolmayacağını düşünüyoruz. Kendisiyle görüşeceğiz. Mehmet Topal’ı takımımda görmek istiyorum ama maliyet önemli. Mehmet Topal sevdiğim, tanıdığım bir oyuncu. Takımda olmasını isterim. Ancak bizim de ekonomik şartlarımız belli” ifadelerini kullandı.

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