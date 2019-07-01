Muriç, gitmek istediği takımı açıkladı
Süper Lig'in iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferi için kıyasıya mücadele ettiği Kosovalı golcü Vedat Muriç, geleceği hakkında konuştu.
A Spor'a konuşan Muriç, "Ben de transferi televizyondan takip ediyorum. Kulüplerin görüşmesi normal. Daha önce Galatasaray'a gitmek istediğimi söylemiştim. Görüşmeler bittikten sonra yöneticilerimiz bana da haber verecektir. Henüz bana bir şey sunulmadı. Benim kararım da önemli." ifadelerini kullandı.
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