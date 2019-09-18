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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.09.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Muratpaşa, Yunanistan'da bayrak krizi yaşanan maçın tekrarını talep edecek

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Muratpaşa, Yunanistan'da bayrak krizi yaşanan maçın tekrarını talep edecek

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1'inci tur ilk maçında PAOK'a 32-25 yenildiği karşılaşmanın tekrarını talep edecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Bizim 7 sayıyla yenilmemize, küfre, hakarete, maruz kalmamıza, çocuklarımızın yarı çıplak taraftarın cinsel taciz içerikli davranışlarını yaşamasına sahne olan ilk maçın, gerçek bir maç olduğunu düşünmüyoruz. O maçın yenilenmesi talebinde bulunacağız" dedi.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Yunanistan'da Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1'inci tur ilk maçında PAOK'a 32-25 yenildi, rövanşta da 24-24 berabere kalıp kupadan elendi. İki ülke takımı temsilcileri arasında yaşanan bayrak krizi ve olaylar, maçın önüne geçti. Yunan taraftarının sporculara tükürmesi, sahaya yağ fırlatması, el kol hareketleri yaptığı karşılaşmanın ardından turnuvadan elenen hentbolcuları, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ziyaret etti. Antrenmanda sporcularla görüşen Uysal, hentbolculara moral ve destek verdi.

'SAHADA KALARAK YOLUMUZA DEVAM ETTİK'
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, PAOK taraftarının fanatik olduklarını bilmelerine rağmen müsabakada sorun yaşamayı tahmin etmediklerini söyledi. Karşılaşmanın oynanacağı salonda holigan niteliğindeki taraftar ile sporcular arasındaki mesafenin yakın olmasından dolayı güvensiz bir ortam bulunduğunu fark ettiğini dile getiren Uysal, salonda Yunanistan bayrağı bulunmasına rağmen Türk bayrağı asılmadığını belirtti. Türk bayrağının salonda yer alması için gerekli itirazı yaptıklarını anlatan Uysal, "Ay yıldızlı blok kırmızı forma giyerek, salonda Türk bayrağı bulunmamasını telafi ettik. Daha radikal şeyler de yapılabilirdi, ama radikal kararlar sporun özüne uygun değil. Haklıyken haksız duruma düşme, ceza alma gibi nedenlerden, çocukların ve ülkemizin spor geleceğini olumsuz etkileme riski olacak şeyler ortaya çıkardı. Makul, doğru tepkilerle sahada kalarak yolumuza devam etmemiz gerekiyordu" diye konuştu.

'HOLİGAN TARAFTAR SPOR YAPAN GENÇ KIZLARI TACİZ EDİYOR'
İlk maçta sporcuların güvensiz ortamda 7 farkla yenildiğini dile getiren Uysal, şunları söyledi:
"Baskı ve tehdit altında hemen çizginin kenarında holiganlar olacak şekilde tükürük ve hakaretlere, radikal tezahüratlara maruz kalarak sporcularımız 60 dakikayı oynadı. O ortamda takımdan üstün olsanız da baskı ve tehdit altında oynayamazsınız. İkinci maç öncesinde bulunduğumuz yerin polis müdürlüğüne suçun önlenmesi için dilekçe verdik. Burada holigan erkekler, üstünü de çıkararak yarı çıplak şekilde sahada spor yapan genç kızları taciz ediyor. Bu farklı bir durum ve önlenmesini istedik. EHF'ye yazı verdik. Gözlemciye dilekçelerimizi ilettik. Sonucunda ikinci maçta güvenlik koridoru oluşturuldu. Taraftar 4 metre kadar sahadan uzak yere çekildi. Holiganlar tantana yaptı ama güvenli bir ortam oluştu. İkinci maçta oyunu önde götürdük ama son 2 dakikada 7 fark kapanamayacağı için karşılaşma berabere bitti."

'İLK MAÇIN İPTALİNİ TALEP EDİYORUZ'
Uysal, EHF tarafından PAOK'a ceza verileceği düşüncesinde olduklarını belirtti. Oyun sırasında kural hatası yapılmamasına rağmen yaşananların maçın iptal nedeni olduğuna dikkati çeken Uysal, "Oyunculara yönelik çok yakın mesafeden, doğrudan baskı ve tehdit var. Bu bir tribün olayı değil, çünkü ortada tribünü yalıtacak bariyer yok. Uluslararası spor hukukuna göre tribün olayı nedeniyle maç iptali pek olmaz. Para ya da saha kapatma cezası verilir. Biz, bu olayın sıradan tribün olayı olmadığını söylüyoruz. Birincisi ırkçı yaklaşım var. İkincisi, cinsel taciz boyutunda güvenliksiz, sistematik tehdit var. Bu nedenle sporcuların tehdit altında olduğu müsabakanın gerçek bir müsabaka olduğu düşünülemez. Bu nedenle EHF'den maçın iptalini talep ettik. Bugün federasyonumuz üzerinden EHF'ye itirazımız yapılacak" dedi.

'BİR BAYRAĞI ASMADILAR, SAHAYA 15 BAYRAKLA ÇIKMIŞ OLDUK'
Salonda Yunanistan bayrağının yer alması nedeniyle Türk bayrağının da asılı olması gerektiğini vurgulayan Uysal, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bayrağın asılmaması, maç iptali olacak bir durum değil. Bizi inciten bir şey ama buna gerekli refleksi gösterdik. Bir bayrağı asmadılar, biz sahaya 15 bayrakla çıkmış olduk. Ay yıldızlı formalarla çıktık. 7 sayıyla yenilmemize küfre, hakarete maruz kalmamıza, çocuklarımızın yarı çıplak taraftarın cinsel taciz içerikli davranışlarını yaşamasına sahne olan ilk maçın, gerçek bir maç olduğunu düşünmüyoruz. O maçın yenilenmesi talebinde bulunacağız."

Diğer yandan Muratpaşa Belediyespor'un 8 sporcusu, Hentbol Kadın Milli Takımı'nın 25 Eylül'de Fransa ile oynayacağı 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri 6'ncı grup müsabakasının hazırlık kampına katıldı.

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