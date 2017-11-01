Muratbey'e ABD'li pivot

Muratbey Uşak Genel Menajeri Fatihan Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Banvit'te de forma giyen 27 yaşında ve 2,06 metre boyundaki Carmichael ile anlaştıklarını söyledi.
Carmichael'ın ligi iyi tanıdığını dile getiren Erdoğan, "Jackie Carmichael, daha önce Banvit forması giydi, ligi bilen bir oyuncu. Atletik yeteneklerinden faydalanmak istiyoruz. Bizim için önemli bir transfer. Banvit'te oynadığı 25 maçta 7,4 sayı, 3,8 ribaunt ortalaması yakaladı." diye konuştu.
Ligin 5. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile yapacakları maçın hazırlıklarının sürdüğünü belirten Erdoğan, Carmichael'ın bu müsabakada forma giyeceğini kaydetti.