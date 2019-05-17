Murat Süğlün: "Sonuna kadar gidip, beşinciliği kovalayacağız"

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'u 3-1 ile geçen Galatasaray'ın ligi ilk dört içinde bitirmesinin garanti olmasıyla, ligde beşinci sırayı alacak takımın UEFA Avrupa Kupası'na katılması da kesinleşti.

Ligin son iki haftasında, 47 puanla 5. sırada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor ile 42'şer puanla 6,7 ve 8. sıraları paylaşan Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor, kalan maçlarını kazanarak Avrupa kupalarına katılma mücadelesi içerisinde olacaklar.



"Ligi beşinci olarak bitirme ihtimalimiz var"



Son iki haftada sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ve deplasmanda Fenerbahçe ile kritik maçlara çıkacak olan Antalyaspor'un basın sözcüsü Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında kimi çevrelerce "Küme düşer" denilen takımlarının iyi olduğunu her zaman bildiklerini ifade etti.

Takımıyla, yönetimiyle, oyuncularıyla kenetlenmiş bir takıma sahip olduklarını dile getiren Süğlün, kötü başladıkları sezona iyi devam ettiklerini anlattı.

Süğlün, devre arasında yaptıkları üç transferden yabancı oyuncular Fredy ve Amilton'un ligin ikinci yarısında çok iyi performans sergilediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bizim hedefimiz, daha en başında ligi ilk beşte bitirmekti. Hiçbir zaman 'Ligde kalalım' diye bir beyanatımız olmadı. 'Ligde kalalım' diye bir düşünce, Antalyaspor'a yakışmayan bir vizyondur. Geldiğimiz noktada, bizi en çok üzen ilk beşte bitirmek için bu kadar büyük şansın geldiği pozisyonda, Göztepe ve Bursaspor maçları bizim için çok büyük hayal kırıklığıydı. Bursaspor maçı bizim için çok enteresandı. Bu sezon oynadığımız en kötü maçı Bursaspor maçında oynadık. Moral, motivasyonumuz kötüydü. Daha çok sahada gezinen oyuncular ordusu gibiydik. Ligi beşinci olarak bitirme ihtimalimiz matematiksel olarak tabii ki var. Ancak bu kolay değil. Kalan iki maçımızı kazanıp, Evkur Yeni Malatyaspor'un ise puan kaybetmesi lazım. Bunu da aslında yapabilecek güçteyiz."



"Çok rahat transfer yapabilecek konumda değiliz"



Süğlün, bu hafta sahalarında oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor karşısına, rakiplerinden daha az stresli bir şekilde çıkacaklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Normal oyunumuzu oynadığımız sürece her takımı yenebilecek güçteyiz. Evkur Yeni Malatyaspor maçında iyi bir netice elde edeceğimizi umuyorum. Tek amacımız da bu. Daha sonra da Fenerbahçe maçımız var zaten. Sonuna kadar gidip, beşinciliği kovalayacağız. Takımda bir rehavet vardı. Son iki maçımızda biraz daha ciddi davranmalıyız."

Yeni sezonun hazırlıklarını yeni başlamadıklarını belirten Süğlün, bütün sezon boyunca hazırlıkları sürdürdüklerini vurguladı, ligin ikinci yarısından itibaren de yurt dışında takip ettikleri oyuncuları canlı performanslarının izlendiğini belirtti.

"Hem finansal fair-play hem de borçlardan kaynaklı kulübün mali yapısından dolayı çok rahat transfer yapabilecek konumda değiliz." ifadesini kullanan Süğlün, çok ciddi para harcamalarının söz konusu olmayacağını söyledi.

Süğlün, hedeflerinin alt yapıdan Doğukan Sinik gibi genç oyuncuları çıkartıp takımın maliyetlerini düşürmek olduğunu vurgulayarak, "Fredy ve Amilton gibi maliyetleri çok düşük fakat takımda ilk 11'de daimi oynayabilecek transferler yapmak istiyoruz. Bununla ilgili de bir iki transfer görüşmemiz var. Antalyaspor'un önümüzdeki yıl planlamaları bitti." diye konuştu.

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