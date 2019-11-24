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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.11.2019 - 22:41, Son Güncelleme:

Murat Şahin: Hakemler büyük takımlarla daha toleranslı

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Murat Şahin: Hakemler büyük takımlarla daha toleranslı

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un yardımcı antrenörü Murat Şahin, maçtan önce 3 puanı almak isteyen taraf olduklarını ancak oyunun gidişatının kendilerine bunu getirmediğini söyledi.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın cezası nedeniyle basın toplantısına katılan Murat Şahin, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, karşılaşmaya galibiyet için çıktıklarını kaydederek, “Büyük takımla oynadığınız maçtan 1 puan almak kötü değildir" dedi.

Şahin, basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Oyunun ilk yarısı istediğimiz gibiydi ama ikinci yarı tam istediğimiz gibi olmadı. İkinci yarıda da Fenerbahçe'ye birkaç tehlikeli pozisyon verdik. Maçın geneline bakıldığında iki taraf da gol bulabileceği pozisyonlar yakaladı ama sonuçla berabere bitti. Büyük takımla oynadığınız maçtan 1 puan almak kötü değildir. Maç öncesinde daha fazla şey yapmak isteyip 3 puan almak isteyen taraf bizdik ama oyunun gidişatı bize bunu getirmedi. Karşılığında da bir puanla ayrılmış olduk. Şimdi de önümüzdeki Gençlerbirliği maçına hazırlanacağız."

Murat Şahin, bir gazetecinin karşılaşmada hakemin yönetimine ilişkin sorusuna, "En büyük sıkıntı pozisyonları aynı şekilde değerlendirmiyorlar. Maç içerisinde kaleciye verilen faulün aynısını bizim futbolcumuza vermiyor. Bu da itirazlara yol açıyor. Bizce de pozisyon gol değil. Sonuçta bu hakemlerle oynayacağız, bundan sonra da oynayacağız. Kötü niyetli olduklarını düşünmüyoruz ama bence pozisyonları biraz daha artık bizler nasıl kendimizi geliştiriyorsak onların da biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Büyük takımlarla oynarken yanlı demeyelim de onlara karşı biraz daha toleranslı oluyorlar. Art niyetli değiller ama daha dikkatli olmaları gerektiği de başka bir kesin taraf" şeklinde cevap verdi.

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