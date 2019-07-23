Murat Sağlam mest etti
Fenerbahçe'nin sessiz sedasız kadrosuna kattığı Murat Sağlam'ın Wolfsburg maçında gösterdiği performans sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçeli taraftarlar, hücum bindirmeleriyle alkış alan genç yıldız için övgü dolu tweet'ler attı.
Fenerbahçe'nin sessiz sedasız kadrosuna kattığı Murat Sağlam'ın Wolfsburg maçında gösterdiği performans sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçeli taraftarlar, hücum bindirmeleriyle alkış alan genç yıldız için övgü dolu tweet'ler attı.
Sezon başı Wolfsburg’un U23 takımından bedelsiz bir şekilde transfer edilen Murat Sağlam, sarı lacivertli forma altında göz doldurmaya devam ediyor.
Boluspor maçında Ersun Yanal'ın gözüne giren ve Wolfsburg karşısına ilk 11'de başlayan Murat Sağlam, gösterdiği performansla taraftarı adeta mest etti.
Hızlı futbolu, dikine oyun tarzı ve hücumu düşünen yapısıyla taraftarın beğenisi kazanan genç yıldız için sosyal medyada övgü dolu sözler sarf edildi.
Fenerbahçeli taraftarların Murat Sağlam için attıkları tweet'lerin bazıları...
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