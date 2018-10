Murat Murathanoğlu ayrılığı duyurdu!

Deneyimli spiker instagram hesabından ayrılığını duyurdu. İşte Murathanoğlu'nun Instagram sayfasından yaptığı ayrılık açıklaması:

"Murat Murathanoğlu, "HOŞÇA KALIN. Bugün BeIN Sports ile olan anlaşmamı karşılıklı olarak fesetmiş bulunuyorum. Basketbolun başına Lig TV de getirildiğim ilk gün yola Rahmetli İsmet Badem, Yiğiter Uluğ, Nur Germen, Hurşit Baytok, Can Sonat, Merve Toy, Volkan Günak ile çıkmıştık. Daha sonra stajyerler dönemi başladı ve o stajyerlerden Didem Gürser, Arda Müldür, Kansu Ünyay ve Furkan Günay BeIN Sports da çok büyük işlere imza atıyorlar. Onlarla çalışmak onların gelişimini izlemek benim için büyük zevkti. Geçen yıl başıma gelenleri biliyorsunuz ve görevime son verildikten sonra vazgeçtiler. İsmail Şenol basketbolun başına getirildi ve onun ekibinin bir parçası olarak güzel işlere imza attık. Ama buraya kadarmış. Tüm basketbolseverlere 32 yıldır beni evlerine aldıkları ve beni dinledikleri için teşekkürler. Sizleri çok seviyorum. Radyospor da son Asist programında Rahmetli İsmet Baba ile Rolling Stones'un "Till The Next Time We Say Goodbye" şarkısıyla veda etmiştik. O gün güzel bir gündü. Bugün aynı zamanda Rahmetli'in doğum günü, o şarkıyı dinlemem için uygun bir gün" açıklamasında bulundu."