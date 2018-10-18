Murat Muratanoğlu: Türk takımları Euroleague'de duble yapabilir
EuroLeague’de Türkiye’yi temsil eden Anadolu Efes ve Fenerbahçe’nin birlikte Final Four’a kalabilme ihtimalini, Türk basketbolunun duayen ismi Murat Murathanoğlu’na sorduk. Hürriyet Gazetesi’nde her perşembe günü yayımlanan Basketbol Arena sayfası için görüşlerini aldığımız Murathanoğlu, Spor Arena içinse şu geniş değerlendirmelerde bulundu...
* Murat ağabey öncelikle merhaba... EuroLeague’de bu sezon Final Four Vitoria’da, Baskonia ev sahipliğinde oynanacak. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
- Son sezonlara bakılınca Final Four çekişmesi 5-6 takım arasında geçiyor hep... Bu sezon organizasyon Vitoria’da düzenlenecek ve Baskonia da, söz konusu takımlara yakın olan, ancak onlardan biri olamayan bir ekip... Tecrübelerime dayanarak söylersem, 4 olan Final Four kontenjanından 1 yer onlara ayrılır muhtemelen...
“YÜZDE 100 DİYEMESEM DE ŞANSIMIZ ÇOK YÜKSEK”
* Peki Fenerbahçe ve Anadolu Efes açısından bakacak olursak konuya... İkisinin birlikte Final Four görme ihtimali sizce ne kadar?
- Bir kere EuroLeague’deki ciddi Final Four adaylarının, öncelikle deplasmanda kazanmaları gerekiyor. Gran Canaria, Buduçnost, Bayern Münih ve bir diğer kıymetli temsilcisimiz Darüşşafaka’yı birlikte değerlendirecek olursak; EuroCup seviyesindeki bu ekiplerin bana göre Final Four şansı zaten yok, play-off şansları da fazlasıyla zor... Geriye kalıyor 12 takım...
- Anadolu Efes yeni bir yapılanmaya gitti. Genelde yeni yapılanmalar sonrası çöküşler gelir ama Allah korusun... Anadolu Efes, herkesin vites düşürdüğü bir dönemde ekstra bir hamle yaparak yüzde 30 bütçe artırdı. Bu da kulübe ekstra motivasyon sağlamışa/sağlayacağa benziyor. Fenerbahçe ve Anadolu Efes’in birlikte F4 görmesine yüzde 100 diyemem tabii ki ama yüksek bir şansımız olduğunun da altını çizmeliyim...
“MACCABI VE BARÇA’DAN HEP BEKLENTİ VAR AMA...”
* Panathinaikos, Maccabi, Khimki ve Barcelona gibi takımları nasıl değerlendirirsiniz?
- Maccabi’de uzun süredir beklentiler büyük... Aynısı Barcelona için de geçerli... Ancak onlar tüm yeniden yapılanmalara rağmen bir türlü beklenen ivmeyi gerçekleştiremedi. Panathinaikos, iç sahada kazanma ritüelini sürdürecek bir ekip gibi gözüküyor. Khimki’de ise koç ve Shved arasında bir çekişme olduğunu hissedebiliyorum. Ancak dediğim gibi hepsi köklü kulüpler olmasına rağmen, Final Four için 3 kontenjan olduğuna inanıyorum. Ve burada da Avrupa’nın önde gelen takımlarını, çok ciddi, çetin bir mücadele süreci bekliyor...
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