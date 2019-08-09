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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
09.08.2019 - 18:11, Son Güncelleme:

Murat Cem Akpınar Hekimoğlu Trabzon'da!

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Murat Cem Akpınar Hekimoğlu Trabzon'da!

Trabzonspor’un 20 yaşındaki genç oyuncusu Murat Cem Akpınar, 1 yıllığına 2’nci Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon’a kiralandı.

2018-19 sezonunda Trabzonspor forması ile lig ve kupada toplamda 9 maçta forma giyen ve 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Murat Cem Akpınar, 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek Trabzon ekibi Hekimoğlu Trabzon ile sözleşme imzaladı.

GÜNER: MURAT CEM GENÇ VE GELECEK VADEDEN BİR FUTBOLCU

İmza töreninde konuşan Hekimoğlu Trabzon Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yavuz Güner, Murat Cem’in genç ve gelecek vaat eden bir futbolcu olduğunu belirterek, “Kendisinin takımımızda başarılı bir sezon geçirmesini diliyorum. Transferin gerçekleşmesinde bizlere yardımcı olan Trabzonspor yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz” dedi.

MURAT CEM: KENDİMİ GELİŞTİRİP TRABZONSPOR’UN DEĞİŞMEZ FUTBOLCUSU OLMAK İSTİYORUM

Murat Cem Akpınar ise güzel işlere imza atmaya geldiğini ifade ederek, “Kendimi daha çok geliştirip, Trabzonspor on birinin değişmez futbolcusu olmak istiyorum. Hedeflerim doğrultusunda böyle güzide bir camianın içinde bulunmaktan son derece gururluyum” ifadelerini kullandı.

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