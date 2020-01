Murat Cavcav'dan TFF'ye tavsiye

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin başkanı Murat Cavcav, Türk futbolunda yaşanan ekonomik problemleri aşmak için altyapıya yönelinmesi gerektiğini söyledi.



Türkiye'nin "futbolcu fabrikaları"ndan Gençlerbirliği'nin başkanı Murat Cavcav, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cavcav, Türk futbolunun efsane isimlerinden Gençlerbirliği'nin onursal başkanı rahmetli babası İlhan Cavcav'ın kulüpte oluşturduğu altyapı kültürünü yaşatmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Gençlerbirliği'nin önceliğinin her zaman altyapı olduğunu vurgulayan Cavcav, "Altyapılara her zaman önem vermek gerektiğini baştan beri savunuyorum. Bugün takımımızda altyapıdan yetişmiş en az 6-7 futbolcu var, hatta 3-4'ü oynuyor. Bunları her zaman yapmamız lazım. Yoksa yurt dışından veya yüksek bonservis paralarıyla alınan futbolcular, kulüpleri zor durumda bırakabilir." dedi.

Altyapılarının iyi olduğunu vurgulayan Cavcav, "Altyapıya önem veriyoruz. 19 yaş altı takımımızda yetişen genç çocuklarımız var. İnşallah seneye bunlardan da faydalanacağız. Gençlerbirliği deyince, herkesin aklına Gençlerbirliği'nin altyapısı gelir. Türkiye'de birçok takımda Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişmiş birçok futbolcuyu görebiliriz." diye konuştu.

Cavcav, Gençlerbirliği altyapısından yetişen Yıldırım Mert Çetin'in, İtalya'nın Roma takımına transfer olduğunu hatırlatarak, "Altyapımızından yetişmiş Mert kardeşimiz Roma'da oynuyor. Bunlar bize gurur veriyor. Her zaman bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Altyapımızda bu sezon önemli değişiklikler yaptık. Yurt dışında yıllarca çalışmış, kariyerli, deneyimli Taşkın hocamızı altyapının başına getirdik. Her şey güzel gidiyor. Altyapıya her zaman önem vereceğiz. Altyapı olmazsa kulüplerin hali iç açıcı gözükmüyor." değerlendirmesini yaptı.

Yetiştirici kulüplerin teşvik anlamında desteklenmesi gerektiğini söyleyen Cavcav, şöyle devam etti:

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A takımlarda altyapıdan yetişmiş 2 veya 3 futbolcunun oynama mecburiyetini getirirse herkes altyapıya daha çok önem verir. Mecburiyet hissederler. Bunun Türk futbolu açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Biz Gençlerbirliği olarak bunu yapıyoruz ama diğer takımların da yapması lazım. Bunu Trabzonspor gayet iyi yapıyor ama onun haricinde bunu uygulayan fazla takım görmüyorum. A takımda 2 kişi oynayacak dedikleri zaman herkes altyapıya daha fazla önem verir. Kesinlikle oynaması lazım. Altyapıdan kadroya 3-4 oyuncu alırsın ama oynatmadıktan sonra hiçbir kıymeti yok. Türk futbolu böyle kurtulur, ekonomisi de böyle düzelir."



- "Kendi yağımızda kavrulan bir takımız"



Ara transfer döneminde şu ana kadar İsveçli kaleci Kristoffer Nordfeldt ve Hollandalı 20 yaşındaki sağ bek Mike van Beijnen'i kadrosuna katan başkent ekibinin başkanı Cavcav, transferde oyuncuların maliyetine dikkat ettiklerinin altını çizdi.

Cavcav, mevcut kadroya güvendiğini dile getirerek, "Hocamız da bu kadronun yeterli olduğunu baştan beri söylüyor. Ekonomik davrandığımız için böyle hareket ettik. Almanın sonu yok. Geniş bir kadromuz var. İlk yarı ona göre takım kurduk. Geliri çok bir kulüp değiliz. Arkamızda kimse de yok. Hiçbir yerden 1 lira destek de almadık. Kendi yağımızda kavrulan bir takımız. Bir de Hacettepe var." ifadelerini kullandı.



- "Layık olduğumuz yerlerde ligi tamamlamak istiyoruz"



Takımın son durumu hakkında da bilgi veren Murat Cavcav, kırmızı-siyahlı ekibin devre arasında iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini belirtti.

Cavcav, başkent ekibinin devre arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde kamp yaptığını hatırlatarak, "8 günlük bir kamp dönemi oldu. Takımı bu kamp döneminde mecburen yalnız bıraktım. Bu güne kadar hiçbir kampı kaçırmamıştım. İşlerin yoğunluğu nedeniyle bu sene gidemedim ama günlük raporları aldım. Her şey yolunda. İyi bir kamp dönemi geçirdik." diye konuştu.

İkinci devrenin ilk haftasında 20 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Cavcav, "İyi sonuçla döneceğimizi düşünüyorum. Sezonun ikinci yarısı daha zorlu geçecek. Herkes transfer yapıyor." yorumunu yaptı.

Sezonun ilk devresinde şansız maçlar oynadıklarını ifade eden Cavcav, ikinci yarıya ilişkin şunları kaydetti:

"3-4 maçı 11 oyuncuyla tamamlayamadık. Hatalar oldu. Buna rağmen 18 puan çok iyi puan değil ama kötü de değil. Yukarıdaki takımlarla aramızda uçurum yok. Üç puanlık sistemde kapanmayacak farklar değil. Takımımıza güvendiğimi her zaman söylüyorum. Takım olma adına iyi yoldayız. İnşallah ikinci yarı, ilk yarıda aldığımız puandan daha çok puan toplayarak layık olduğumuz yerde ligi tamamlarız."

Teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu'na ilişkin "Kariyerli bir teknik direktör." değerlendirmesini yapan Cavcav, "Hamza Hamzaoğlu'nu bugün Türkiye'de herkes tanıyor. Kendisini ispatlamış bir hoca. Takımımıza gelmesi bizi çok mutlu etti. Görüşmelerimizde 'çok güzel, huzurlu bir ortama geldim başkan' dedi. Hocamızın yönetiminde bundan sonraki maçlarda çıkışımızı devam ettiririz diye düşünüyorum." sözleriyle açıklamasını tamamladı.