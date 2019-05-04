Murat Cavcav: "Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmak istiyoruz"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMurat Cavcav: "Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmak istiyoruz"
GeriFutbol Murat Cavcav: "Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmak istiyoruz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
04.05.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Murat Cavcav: "Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmak istiyoruz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Murat Cavcav: "Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmak istiyoruz"

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Denizlispor karşısında alacağımız beraberlik bile bizi Süper Lig'e taşıyacak ama biz maçı kazanıp, şampiyon olarak çıkmak istiyoruz. Camia, eski güzel günlerine dönmenin ilk adımını atacak." dedi.

Sezon boyunca verilen emeğin karşılığını Abalı Denizlispor karşılaşmasında almayı umduklarını belirten Cavcav, sahip oldukları avantaj nedeniyle rehavete kapılmamaları gerektiğini ifade etti.

Abalı Denizlispor ile Eryaman Stadı'nda "ligin finali" denilebilecek bir karşılaşma oynayacaklarını dile getiren Murat Cavcav, "Bu maçın sonunda tüm çabalarımızı nihayete erdirebiliriz. Rehavete kapılmadan dikkatli olmalı ve sahadan istediğimiz sonuçla ayrılmalıyız." diye konuştu.

Sezon boyunca canla başla mücadele eden bütün futbolcuları kutlayan Murat Cavcav, şöyle devam etti:

"Sahada onlar, tribünde taraftarımız ve biz, Gençlerbirliği armasına ne yakışıyorsa onu yaptık. Sadece üç maç kaldı, o üç maçtan da armamıza, camiamıza yakışır bir mücadele ile ayrılmak en büyük temennimiz. Tüm Gençlerbirliği taraftarlarını ve Ankaralıları, Eryaman Stadı'na davet ediyorum. Gençlerbirliği, bu şehrin en değerli markalarından biridir. Ankaralılar, takımlarına sahip çıksın ve bu özel günde bir arada olalım."

"Gelecek Gençlerbirliği'nin olacaktır." ifadesini kullanan Cavcav, "Denizlispor karşısında alacağımız beraberlik bile bizi Süper Lig'e taşıyacak ama biz maçı kazanıp, şampiyon olarak çıkmak istiyoruz. Camia, eski güzel günlerine dönmenin ilk adımını atacak. Ben buna yürekten inanıyorum. Tertemiz mazisi, camiası, tribünüyle Süper Lig bizi, biz de Süper Lig'i sonuna kadar hak ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

67 puanlı lig lideri Gençlerbirliği ile 63 puana sahip ikinci Abalı Denizlispor arasında Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.30'da başlayacak. 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Murat Cavcav: Süper Lige şampiyon olarak çıkmak istiyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Murat Cavcav: "Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmak istiyoruz"

Ataman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EuroLeague daveti

Görenleri hayrete düşürdü! Jürgen Klopp

F.Bahçe, Kasımpaşa deplasmanında! KG VAR iddaa oranında müthiş düşüş...